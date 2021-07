Venezolanos aplazan consultas médicas por altos costos

Ciudadanos venezolanos manifiestan su preocupación ante los altos costos de consultas médicas en el país. Algunos advierten que pueden llegar a los 150 dólares, reseña 2001.

Las personas se cuestionan si todos podrían hacerle frente a los gastos médicos, pues la crisis económica que «azota» al territorio venezolano, disminuye drásticamente el poder adquisitivo.

Las empresas no ofrecen un salario digno, lo que ha empujado al venezolano a buscar otras fuentes de ingresos fijos. Sin embargo, los trabajos extras solo ayudan a mitigar los estragos de la hiperinflación.

Usuarios de la red social Twitter ponen en manifiesto su descontento ante las pocas alternativas que tienen. Las consultas médicas se vuelven un lujo para el venezolano común.

«El detalle es que al venezolano le pagan en bolívares no en dólares, al que le pagan bien por el pero no todos tienen la misma suerte igual si pagan al mes 60$ como en una tienda tendría q reunir 3 meses para guardar para un examen o consulta y cuando llega la fecha no vale lo mismo«, expresó usuario en redes sociales.

El detalle q al vzlano le pagan en bs no en $ el q le pagan bien por el pero no todos tienen la misma suerte igual si págan al mes 60$ como en una tienda tendría q reunir 3 meses para guardar para un examen o consulta y cuando llega la fecha je no vale lo mismo — Yoschi (@delvachi) July 23, 2021

800Noticias

Por: Reporte Confidencial