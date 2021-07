¿Chavista o comunista? Pedro Castillo aclaró cómo será su gobierno

Pedro Castillo, presidente electo de Perú, se pronunció este viernes, 23 de julio, sobre la posición que caracterizará a su presidencia. En tal sentido, el dirigente de izquierda aseguró que no eran “chavistas” ni “comunistas” y que implementará “el verdadero modelo peruano”.

Castillo rechazó que su administración vaya a implementar modelos extranjeros. Al contrario, insistió que no será “comunista”, sino que priorizará la diversidad del país, de manera que pidió el apoyo de la ciudadanía.

“Rechazo rotundamente que vamos a traer algunos modelos de otros países. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas. Vamos a combatir el terrorismo venga de donde venga, vamos a combatir los modelos que se han estigmatizados y es falso toda intención de odio que se ha sembrado acá”, expuso.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó este lunes que proclamará a Castillo, quien consiguió el 50,13 % de los votos. Por unanimidad, el organismo declaró improcedente las cinco apelaciones presentadas por el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular.

CASTILLO EXPONE SUS PLANES

El dirigente del partido Perú Libre explicó sus planes para el país sudamericano. En tal sentido, Castillo consideró que es trata de un territorio “rico” y que, a partir de esta premisa, se debe realizar un “modelo” peruano.

“Hay muchas cosas por hacer el Perú, es enorme el Perú, es rico y tiene muchas culturas, muchas etnias, muchas experiencias y mucho recurso humano. Es necesario dejar claro una posición clara como peruanos, como hombres de esta Patria, ayúdennos a gestar el verdadero modelo peruano”, indicó.

La vicepresidente electa de Perú, Dina Boluarte, también rechazó en junio que a Castillo se le impusiera el sticker de “chavista”. “Eso es faltarle el respeto a la inteligencia peruana. Cada pueblo teje sus propias historias”, añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VICEPRESIDENTE ELECTA DE PERÚ: ES UNA “FALTA DE RESPETO A LA INTELIGENCIA” COMPARAR A CASTILLO CON EL CHAVISMO

Sin embargo, el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, dijo que el partido es de izquierda “socialista-marxista-leninista”. Además, subrayó que defiende los “procesos revolucionarios” de Venezuela, Cuba y Nicaragua.