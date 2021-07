Departamento del Tesoro de EEUU afirma que la licencia número 40 es solo para fines humanitarios

Recientemente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos abrió la posibilidad de que Venezuela pueda adquirir gas propano en los mercados extranjeros.

La licencia número 40 establece que «se autorizan ciertas transacciones que involucren la exportación o reexportación de gas licuado de petróleo hacia Venezuela», reseñó el portal Voz de América.

En ese sentido, el subsecretario adjunto del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin O’Reilly, señaló que esa licencia solo tiene fines humanitarios. «A pesar de toda la polémica, nuestro Departamento del Tesoro ha aflojado ciertas restricciones al gas para cocinar porque vemos que es fundamental para el bienestar de los venezolanos en su vida diaria», expresó el diplomático norteamericano.

Por otra parte, el economista Giorgio Cunto, considera que esa anuencia no se trata de un relajamiento del gobierno del presidente Joe Biden hacia la administración de Nicolás Maduro, sino que sirve solo para «clarificar sanciones existentes».

«Considerarlas un relajamiento es exagerado. No implica mucho cambio en la política estadounidense (…) Desde el inicio de las sanciones, no hay prohibiciones taxativas para la importación de combustible a Venezuela (…) Lo que hace esta última licencia es dejarlo más claro y permitirlo de forma más explícita», aseguró Cunto para Voz de América.

No obstante, la firma Gas Energy agrega que si bien la licencia establece que no habrá sanciones por la venta de gas propano a Pdvsa o a un privado, no se esclarece en qué tiempo se pueda solventar el problema actual sobre la escasez de combustible.

Ante ello, el director de Gas Energy, Antero Alvarado, manifestó que él no ve que esta medida vaya a tener un impacto significativo porque es la estatal Pdvsa la que tiene el control sobre la importación de gas propano y que si hay mercados privados que pudieran sumarse a traer el combustible, «no hay un mercado de propano en la región como en otros países y primero habría que liberar los precios», apuntó.

Antero señala que la otra opción podría ser que Pdvsa importe el gas propano, aunque el pago por éste debe realizarse en efectivo porque la licencia número 40 no establece trueque, es decir, intercambio de petróleo por gas. «Yo creo que esta decisión toma un poco fuera de base a PDVSA, no se esperaban esto, tampoco lo estaban pidiendo, y a pesar de que el propano es un combustible de alta necesidad humanitaria, es la cara más social del petróleo quizás, yo no veo a PDVSA en sus prioridades importar propano, creo que su prioridad es el diésel», puntualizó.

Mientras tanto, la situación de los venezolanos sigue igual: «cerca de 4 millones de personas en Venezuela cocinan con leña», aseguró el director de Energy Gas.