el niño venezolano que conquistó Netflix

Del otro lado del teléfono su voz se percibe con toda la naturalidad y el encanto de un niño de seis años: «Hola, ¿cómo estás? Yo soy Marcelo», dice con entusiasmo. Al preguntarle, ¿qué es lo que más le gusta hacer? responde con énfasis al final de cada palabra: «¡Actuar y jugar fútbol! ¡Quiero ser un gran actor y un gran futbolista!

Marcelo Michinaux es un niño venezolano, de seis años, que forma parte del elenco protagónico de Distancia de Rescate, película de Netflix que se estrenará en septiembre de 2021. Nació en Maturín, capital del estado Monagas, pero a los tres años migró, junto a su familia, a Argentina. La crisis económica que asfixia a Venezuela desde 2017 hizo que la familia de Marcelo formara parte de los 5,4 millones de venezolanos que, según la Organización de Naciones Unidas (ONU), debieron abandonar su hogar empujados por la crisis económica, política y social.

«Con la crisis ya no pudimos seguir viviendo en Venezuela. Ya no podíamos costear los gastos de los niños. Tanto Marcelo como Lorena, su hermana, se vieron obligados a afrontar cambios muy drásticos. Yo tuve que forzar a que Marcelo dejara los pañales, porque ya no conseguíamos o si conseguíamos estaban muy costosos. Fue entonces cuando decidimos migrar con destino a Argentina. Primero partió mi esposo, en enero de 2018, y luego en octubre de ese mismo año me fui junto con los dos niños para reencontrarnos», comenta Joseliz López, mamá de Marcelo.

Dentro de esta serie de decisiones que transformaron la vida familiar hubo una, en especial, que le dio un giro a la vida de Marcelo y llevó al resto de los Michinaux a descubrir en él un talento que antes pasaba desapercibido.

Distancia de Rescate fue la primera experiencia como actor de Marcelo Michinaux

Al llegar a Argentina Joseliz se dispuso a ayudar a la mayor de sus hijas, Lorena, a continuar con sus clases de teatro y baile. En Maturín desde muy pequeña participaba en actividades artísticas. La madre quería que en Argentina ella pudiera adaptarse haciendo lo que más le gusta. En ese monitoreo de oportunidades un anuncio llamó su atención: «Buscando actividades para Lorena vi un anuncio en el que querían a un niño de cuatro años para una película de Netflix. Al leerlo pensé en Marcelo que en ese entonces tenía tres años, pero pronto cumpliría los cuatro. Sin embargo, como en ese momento él era un niño callado y poco sociable, dudé un poco».

Las dudas se disiparon rápido. Seguramente lo único que pasaría era que no quedara en el casting, recuerda ahora Joseliz, pero la sorpresa llegó después: «Llevé a Marcelo al casting sin expectativas de nada. A diferencia de su hermana, él no estaba relacionado con el mundo artístico, así que lo vimos como una manera de conocer gente nueva. Finalizamos el casting y nos fuimos a casa. Cuál fue mi sorpresa que luego me llaman para decirme que el niño había quedado, que debíamos viajar a Chile para la última fase de la selección», recordó emocionada.

Una oportunidad de oro

En Chile ya la suerte del pequeño Marcelo estaba decretada. Él se convertiría en David, la versión infantil del personaje principal de la historia. Después de migrar y llegar a Argentina, por esos giros afortunados de la vida, Joseliz y Marecelo terminaron en Chile durante mes y medio grabando las escenas que le correspondían. En ese momento, sin saberlo, nacía un nuevo actor.

En esta gráfica a la izquierda el director de Fotografía de Distancia de Rescate Oscar Faura, el difector de orquestas venezolano, Gustavo Dudamel y la actriz argentina, Dolores Fonzi

«Me quedé sorprendida al ver el rodaje. Realmente Marcelo tiene un don, se le da muy natural. No teníamos idea que tendría tanto talento para actuar. Yo tuve la oportunidad de estar con él todo el tiempo. Al ser testigo de lo que mi hijo hacía me quedé sorprendida. Había escenas muy difíciles y Marcelo logró hacerlas muy bien. Supongo que él sentía que todo aquello era un gran juego», comenta.

Distancia de Rescate es una película de la cineasta peruana Claudia Llosa. Está basada en la novela de la escritora argentina Samanta Schweblin. La historia expone desde la visión de las protagonistas: Amanda y Carola (interpretadas por las actrices María Valverde y Dolores Fonzi), todos los temores que engloba la maternidad, así como también lo profundo del amor de madre.

La cineasta peruana, Claudia Llosa, es la directora de Distancia de Rescate. LLosa fue nominada al Oscar en el 2009 | Foto: Cortesía

La película forma parte de las 70 apuestas cinematográficas que Netflix tiene para este año 2021. Será estrenada en la edición número 69 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián que se realizará en el mes de septiembre.

Distancia de Rescate es la primera película que se incluye en el currículo de Marcelo, quien a partir de esa experiencia se enamoró de la actuación; eso explica que ahora, al contestar el teléfono desde su casa en Argentina, responda con tono alegre y dejando claro lo que sueña: «Quiere ser actor, actuar es algo genial».

Después de esta experiencia vinieron otras: El Reino, se estrena el 13 de agosto en Netflix; Terapia Alternativa se estrena el 31 de agosto en la nueva plataforma de Disney, Star +. También ha sido imagen de marcas de ropa, alimentos para niños y recientemente grabó un comercial para McDonald’s.

Marcelo durante la grabación de una publicidad que hizo para Estados Unidos y Costa Rica | Foto: Cortesía Joseliz López

«Tenemos mucho que agradecer. No ha sido fácil estar en un nuevo país, pero hemos vivido estas bellas experiencias también, incluso conocimos al director de orquetas, Gustavo Dudamel, durante el rodaje de Distancia de Rescate. Marcelo en casa hace las mismas actividades que cualquier otro niño. Ve televisión, asiste a clases, juega fútbol. Siempre estamos pendientes de sembrar en él valores. Un día me conmovió cuando me dijo que quería regalarme unos zapatos, es un niño muy familiar. Ahora él me dice que quiere ser actor, no sé si esa decisión la conserve cuando sea más grande, yo lo apoyo si quiere ser actor, si quiere ser futbolista o si quiere ser médico, lo que él decida», contó la madre de este pequeño actor venezolano.

La actuación es algo que se da natural en Marcelo. «No ha sido forzado», comenta su familia. El pequeño es la prueba de que todos venimos a este mundo con un don, y a sus seis años él parece tener muy claro cuál es el suyo.

