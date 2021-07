Kevin Durant se burla de Zach LaVine en un video live en Instagram

Kevin Durant de los Brooklyn Nets asa a su compañero de equipo de EE. UU., El base de los Bulls, Zach LaVine, en IG en vivo en los Juegos Olímpicos.

Kevin Durant, sencillamente no permitirá que los otros jugadores de la selección americana. Y el base de los Chicago Bulls, Zach LaVine, se salgan del apuro en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Durant se fue a su cuenta personal de Instagram en vivo para testimoniar su experiencia olímpica y encontró a LaVine como su tema favorito para el asado. KD se burló de la defensiva de LaVine, dándole un reconocimiento al entrenador en jefe de los Bulls, Billy Donovan, y la promesa de que finalmente hará que el escolta de alto vuelo juegue algo de defensa.

Kevin Durant fue igualmente implacable con LaVine por no tener acceso al servicio telefónico.

Aquí el video:

“Zach LaVine necesita algunos minutos en su iPhone prepago”. KD bromeó con LaVine, Bam Adebayo y Jerami Grant en los Juegos Olímpicos.

“Zach LaVine needs some minutes on his pre-paid iPhone.”

KD had jokes for LaVine, Bam Adebayo, and Jerami Grant at the Olympics 😂

(via @KDTrey5) pic.twitter.com/riimKc7Pq4

— SportsCenter (@SportsCenter) July 23, 2021