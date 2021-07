La polémica arrechera de Liliana Morillo cuando la compararon con su papá

Recientemente la cantante y actriz venezolana, Liliana Rodríguez Morillo hizo uso de sus redes sociales para responderle a todas las personas que aseguran que luego de sus cirugías para mejorar su salud y su apariencia física, se parece mucho más a su padre, el polémico José Luis Rodríguez, mejor conocido en el mundo de entretenimiento como «El Puma«.

Así fue como a través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, la criolla publicó una foto en donde la vemos posando muy de cerca a la cámara sin una gota de maquillaje, esto para dejar claro su opinión al respecto.

Habiendo dejado evidencias de lo que muchos dicen, Liliana escribió este mensaje en el pie foto de la publicación, asegurando que esos comentarios de que se parece a su padre, son totalmente ciertos: «BENDECIDO JUEVES MIS AMORES BELLOS!!!!!…… ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ASÍ ES…… ESTOY DE ACUERDO CON TODOS USTEDES…… ESTOY “Rodríguez al cubo”…..JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJA TOY IGUALITICA PUEJ!!!!!!!!! QUE VAINA TAN GUENAAAAAAAAAAAA JAJJAJAJAJAJAJAJAJJAAJA NO PUEDO EVITAR SONREÍR AL PENSAR EN EL BUEN HUMOR DEL TODO PODEROSO!!!!……’’.

Acto seguido, añadió: «JAJAJAJAJAJJJJJAJAJAJAJAJ QUE CREATIVO SE PONE!… JAJAJAJAJJAJJAJA VAYA USTED A SABERRRRRRRRR NO ME QUEDA MÁS QUE REÍRME JAJAJAJAJAJAJAJJAAJAJJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJJAJAJJA Y DE CORAZÓN NO ME MOLESTA EL PARECIDO…. ES LO QUE SOY…… LA PRIMOGÉNITA ……..SOY LO QUE DIOS QUISO QUE FUERA…. Y CON AMOR Y RESPETO LO ASUMO…… MIENTRAS ME RÍO!!!!!!!!! JAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJA«.

Recordemos que tanto ella, como su hermana, Lilibeth Morillo no tienen una relación nada buena con su señor padre, pues por años han tenido diferencias muy marcadas y que han debilitado su cercanía.

