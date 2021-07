Reportan más de una docena de muertes en hospital en Cumaná, tras falla del sistema de oxígeno: Ariana Agreda

Este viernes se conoció que aumentaron los fallecidos por la falta de oxígeno en el área de Covid-19 en el Hospital Antonio Patricio de Alcalá en Cumaná. Extraoficialmente, familiares de las víctimas reportan 15 decesos, según informó la periodista local Ariana Agreda.

La reportera denunció además en su cuenta Twitter que las autoridades de salud del estado Sucre “mantienen silencio”.

De acuerdo a Monitoreamos, el esposo de una de las fallecidas declaró que a las 6:30 de la mañana el doctor de guardia “notificó que no había oxígeno para ninguna parte del hospital”. Reveló además que para esa hora ya se reportaban al menos cinco decesos, incluidos pacientes de las Unidades de Cuidados Intensivos por Covid-19.

“Los pobres pacientes sin poder respirar me imagino que estarían sufriendo demasiado. En eso cayó mi esposa también, y a las 8:00 am me notificaron que mi esposa había muerto”, detalló.

Mientras que otra familiar denunció, en declaraciones a VPItv, que “desde las tres de la mañana los pacientes quedaron sin oxígeno. Nadie se había dado cuenta que el oxígeno había colapsado en todo el hospital. Es una negligencia por parte de las autoridades”.

Se agrava la escasez de oxígeno e insumos vitales en hospitales de regiones del país: Dip. Bolívar



En torno a esto, la diputada electa en 2015, Manuela Bolívar, denunció en Twitter que “en solo un mes hemos visto reportes de fallas de oxígeno en los estados Lara, Coro y Guárico, en el último estado, denunciaron el fallecimiento de 4 personas. Hoy tristemente nos enteramos de la muerte de 14 pacientes en el estado Sucre, por la misma razón”.

“Se agrava la escasez de oxígeno e insumos vitales en la mayoría de los hospitales en el país especialmente en las regiones”, advirtió Bolívar.

