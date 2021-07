Tras casi un mes, héroes de tragedia de Miami se reúnen con su familia

Los héroes del colapso de la Champlain Towers South, que ocurrió el pasado 24 de junio, en horas de la madrugada, en Surfside, Miami, se reunieron de nuevo con sus familiares.

Después de casi un mes lleno de esfuerzos y sacrificios, trabajando durante 24 horas diarias, en el área del derrumbe de un edificio de 12 plantas que dejó a casi 100 personas fallecidas, en el estado de Florida.

Los miembros de dos fuerzas de tareas fueron saludados y recibidos, mientras se desplazaban este viernes, en horas del mediodía.

Los socorristas llegaron al fin a casa (la estación de bomberos, en 1151 NW 7 St.), donde sus familias los estaban esperando para darles una calurosa bienvenida, tras una significativa procesión que pasó por la Avenida Collins, Julia Tuttle Causeway, y el 112 Expressway, la Avenida 17, la Calle 36 y la 12 Avenida, según reseñó Local 10.

#Voices from #Surfside: #Taskforce2 leader Scott Dean hugs his sons Jax (6yo) & Landon (8yo) and gingerly kisses his 1-year-old baby Maddox. For the past month working #Surfside he’s had just one day home with them. His wife Shaun, proudly beaming his way, says he’s ‘our hero’. pic.twitter.com/axCRxZEiXW

— Christina Boomer Vazquez (@CBoomerVazquez) July 23, 2021