Chile | Fundación Cultural de Mejillones estaría a punto de ir a la quiebra por crisis económica

Durante esta semana, en un Concejo extraordinario convocado por el Alcalde de Mejillones Marcelino Carvajal, se expuso la complicada situación financiera que afecta a la Fundación Cultural de Mejillones y que arriesga la quiebra de la institución.

En el lugar, se realizó una extensa presentación del estado histórico, los motivos y personas que dejaron completamente inhabilitado el accionar de la fundación como tal, incapaz de recibir donaciones o ejecutar proyectos, producto del mal manejos de los recursos, finiquitos millonarios de gente de confianza del ex alcalde de Mejillones y demandas de productoras de eventos, entre otros motivos.

Al respecto, el alcalde Marcelino Carvajal, se refirió al Concejo, expresando que “Tratamos de entregar una evaluación del estado de la Fundación Cultural al Concejo Municipal, recibimos un balance lapidario, nosotros no buscamos responsabilidad, sino que simplemente estamos viendo un problema que se nos arrastra de la administración pasada, porque tenemos a gente trabajando aún, esto amerita casi un sindico de quiebra, pero hay una buena disposición a buscar recursos que no son pocos, para sanear y llegar a un acuerdo con los trabajadores que quedan, que son 25”.

Actualmente, la institución sin fines de lucro tiene un déficit de 199.390.924 millones de pesos, su personal se redujo a 21 trabajadores, pero sin la capacidad de recibir donaciones y ejecutar proyectos, el accionar se limita, dejando como la alternativa más viable, la quiebra.

Finalmente el alcalde expresó su voluntad de apoyar a la cultura y los trabajadores:

“Nosotros no mataremos la Cultura, no vamos a dejar Stand by nada de esto que es muy importante, simplemente vamos a encausar un nuevo accionar y tenemos que sanear esto. Hay que analizar de acuerdo con el Concejo y ver si podemos apalancar 75 millones para cancelar los compromisos pendientes, pero la fundación está completamente vedada, no puede postular a nada, porque se gastaron recursos que no se pueden rendir hoy día, esto es complicado y dependiendo de lo que decidamos con el Concejo se tomarán decisiones. Lo importante es no dejar a los trabajadores sin los recursos que les corresponde por indemnización, vamos a tranzar con ellos, la voluntad está. Pero tenemos que ser realistas, no pensábamos encontrar a la fundación en estas condiciones, pero aquí estamos para resolver esta problemática”.