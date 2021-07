¡Devastador! Carlos le dijo a Lady Diana la noche anterior a su boda que no la amaba

Durante la víspera de su boda, Lady Di recibió una nota secreta del príncipe Carlos que la dejó devastada. Aunque la idea era acompañarla a la distancia mientras pasaba la noche en Clarence House, el mensaje no hizo más que angustiarla.

Era comprensible que estuviera nerviosa. Al día siguiente debía decir “sí, acepto” frente a 3.500 personas, mientras otras millones miraban el casamiento transmitido por televisión a todo el mundo.

Para aliviar sus tensiones, Carlos le envió una nota secreta donde también le ofreció un tierno consejo. El heredero al trono tenía 32 años cuando se casó con Diana, mientras que ella tenía veinte.

En su libro sobre Camilla, titulado The Duchess: The Untold Story, la escritora especialista en realeza, Penny Junor, reveló: “La noche antes de la boda, que Diana pasó en Clarence House con su hermana Jane, Carlos le envió una nota que decía:‘Estoy tan orgulloso de ti y estaré allí en el altar para ti mañana. Míralos a los ojos y déjalos muertos’”.

Pero junto con esas palabras, Carlos le admitió a Diana que no la amaba porque “no quería contraer matrimonio con una promesa falsa”. Así lo asegura la astróloga de la princesa, Penny Thornton, que aseveró que una de las cosas más impactantes que ella le había contado fue que la noche antes de la boda, Carlos le dijo que no la amaba.

“Creo que él quería recnciliarse con ella a partir de la sinceridad y eso fue devastador para Diana. Ella no quería seguir adelante con la boda en ese momento”, contó en el documental de ITV The Diana Interview: Revenge of a princess.

Pero, a pesar de las preocupaciones de ambos lados, el evento siguió adelante y al día siguiente Diana cautivó al mundo mientras caminaba por el pasillo con su enorme vestido de tafetán de seda color marfil. Ella intercambió votos con Charles, a pesar de que la pareja solo se había visto un puñado de veces. Cerca de 750 millones de personas en todo el mundo vieron la ceremonia por televisión.

En su libro, Junor afirma que Carlos creía que la boda era un error, pero sabía que era demasiado tarde para retirarse. “Charles no estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto al casarse con Diana, pero no había salida y, reforzado por la esperanza de que las cosas serían diferentes una vez que se casaran, puso cara de valiente”, argumentó.

Un año después de su boda de cuento de hadas, Carlos y Diana le dieron la bienvenida al príncipe William y más tarde al príncipe Harry, pero la pareja se separó en 1992 después de que su matrimonio se rompió. La pareja se divorció en 1996, justo un año antes de que Diana muriera trágicamente tras un accidente automovilístico en París.

