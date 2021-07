The Legend of Zelda Skyward Sword HD, F1 2021, Tony Hawk’s Pro Skater Switch y Beats Solo Pro son los títulos de los que esta semana te hablamos, los mejores videojuegos y gadget que sin importar qué consola tengas o qué género prefieras, te reseñamos así que si eres fanático tenemos para todos los gustos y así puedas hacer una buena elección.

The Legend of Zelda Skyward Sword HD

Se trata de una adaptación del juego que vimos hace 10 años en Nintendo Wii con gráficos mejorados en alta definición, con controles ajustados a la consola híbrida y por su puesto que podemos jugar a donde quiera que vayamos.

La historia ya la conocemos, tendremos que vencer a Ganon y salvar a Zelda en un mundo en el que el viento juega un rol protagónico.

Aunque muchos lo consideran como uno de los títulos de la franquicia más desangelados, la verdad es que al pasar los años a mí me sigue pareciendo un juego que deben de jugar los fans de cualquier género.

El único detalle es con el control que a veces al usarlo con los botones (cosa que no se hacía con el original del todo) es algo incómodo, por lo que jugarlo en la opción portátil no es tan disfrutaba como hacerlo con las acciones por movimiento.

Aunque es un gran título, los jugadores que tuvimos la oportunidad de disfrutarlo en su momento queremos que lancen más cosas que solo adaptaciones. Lo que significa que quienes no lo han probado, este es el momento de hacerlo, en exclusiva para el Switch.

· Lee también: Reseña: Mario Golf Super Rush, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Scarlet Nexus y Los Sims 4 Interiorismo

F1 2021

Por segundo año consecutivo los amantes de esta competencia de autos deben saber que estamos ante una muy buena actualización de la franquicia. Gráficos épicos, jugabilidad realista y una serie de pilotos y pistas que disfrutar hacen destacar a F1 2021 de entre sus predecesores y la competencia.

La más grande novedad es el modo Modo Historia, Braking Point, donde los jugadores experimentan cómo es la clasificación de la Fórmula 2 a la lugar en la Fórmula 1, con mejoras visuales y de audio que te harán sentir como en la carrera de verdad.

Tenemos la posibilidad de participar en Esports en donde podremos competir con jugadores de todo el mundo. Sin duda es un juego que debes tener si gustas de las carreras, disponible en Ps4, Ps5, Xbox Series X/S, One y PC.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Nintendo Switch

Dos de los mejores juegos de todos los tiempos llegan a la consola híbrida por lo que podrás disfrutarlos tanto en casa como a donde quiera que vayas.

Con gráficos mejorados y nuevos talentos de la patineta, hay una infinidad de trucos por hacer y lugares en donde realizarlos, además podemos crear a nuestro propio skate para darle un toque único, esto con una infinidad de posibilidades que antes no se podían, e incluso puedes hacer tus propios escenarios.

Cuenta con todos los “patinetos” profesionales que pudimos usar en los títulos originales, lo que le da una enorme posibilidad de trucos por aprender ya que cada uno cuenta con sus propias habilidades.

Además Tenemos la posibilidad de jugar online y local, además del modo historia en donde están la mayoría de los coleccionables, que por cierto son casi imposibles de obtener. En resumen, aunque gráficamente no es tan espectacular como las otras versiones, si pasamos eso de lado, es un gran título que le queda a la perfección a la consola.

Beats Solo Pro

Se trata de una de las mejores opciones para los amantes de la música pues cuentan con una opción de cancelación de ruido, que de verdad se nota, o sea una inmersión en lo que quieres escuchar, como pocas veces se han visto.

Es de destacar que se activan automáticamente desde su estado de reposo con tan solo desplegarlos. Su diseño es muy amigable a la vista y más en el caso de la edición especial del Pharrel Williams.

En cuanto a los niveles de audio, no es necesario subirle mucho pues tiene muy calidad, eso sin mencionar a lo bien que funciona la cancelación de ruido.

Tampoco te tienes que preocupar por su durabilidad ya que a diferencia de otros de gama alta, no se romperán con el más mínimo esfuerzo.

El detalle que le encontramos es su poca compatibilidad con la APP de Android, y que su agarre es tan fuerte, que después de un rato de llevarlos puestos te podría doler la cabeza. Si te gustan los audífonos de diadema, estos son definitivamente recomendables.

-También te puede interesar:

· Reseña: Resident Evil Village, Returnal, Mass Effect Legendary Edition y Miitopia

· Reseña New Pokémon Snap, NieR Replicant, Outriders, It Takes Two y Famicom Detective Club

· Reseña: Bravely Default 2, Crash Bandicoot 4: It’s about time, Samurai Shodown SE y Monster Energy Supercross 4

· Reseña: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, The Medium, Gods Will Fall y Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Edición Completa

· Reseña: Xbox Series X y Xbox Game Pass Ultimate