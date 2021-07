Venezolanos encarcelados en Curazao piden desesperadamente su liberación +CARTA

Curazao.- Fue entre septiembre y octubre de 2020, cuando tres venezolanos intentaron ingresar a la isla del Caribe Neerlandés. Ahora, a través de una carta dirigida al primer ministro de la isla, Gilmar “Pik” Pisas; piden ayuda de forma desesperada para poder salir de la cárcel.

Denuncian que sus vidas corren peligro por las malas condiciones en las que se encuentra el centro de reclusión, donde aseguran que comparten los espacios con criminales y personas con COVID-19. Señala una información compartida en el sitio web Crónicas del Caribe.

Su delito: Tratar de ingresar por lancha de manera ilegal a Curazao

La carta continúa…Ya llevan diez meses y ahora hacen el llamado al primer ministro para salir de la prisión. Con un escrito a mano y a nombre de 3 hombres, se dirigen a las autoridades de la isla para recuperar su libertad.

A pesar de que prefirieron resguardar sus identidades en la misiva, señalan que reúnen todas las condiciones para recuperar su libertad.

“Tenemos diez meses detenidos por pedir protección a su país. Le queremos notificar que ya cumplimos con todos los requisitos que el gobierno exige. Tenemos nuestras garantías e Inmigración las ha negado en varias ocasiones por razones insignificantes o no contundentes; de acuerdo a lo establecido en las leyes”, exponen en la misiva publicada en el sitio web Crónicas del Caribe.

Fue en Falcón donde tomaron las lanchas que zarparon al epicentro de los viajes clandestinos que parten de Venezuela hacia las islas del Caribe Neerlandés. El plan fracasó y cayeron presos entre septiembre y octubre de 2020. Estando en cautiverio han recibido el apoyo de la fundación Human Rights Defense Curaçao (HRDC); que brinda asistencia a los refugiados.

Son decenas de venezolanos los que se encuentran con ellos y que fueron capturados por emigrar de forma irregular. La mayoría retornó al país y un pequeño grupo decidió resistir hasta alcanzar la protección de Willemstad.

En junio de 2021, cuatro venezolanos fueron excarcelados tras nueve meses de detención y de realizar una huelga de hambre por siete días. Ahora tienen que presentarse todas las semanas ante Inmigración y aún no reciben respuesta a su solicitud de refugio.

Venezolanos aseguran que la cárcel «no está en condiciones»

En la carta dirigida a Pisas, los tres venezolanos advierten que la cárcel donde se encuentran recluidos “no está en condiciones”. Asimismo, denuncian que comparten espacios con “delincuentes (…) que pueden agredir nuestra integridad física” y; con “personas infectadas con COVID-19, que no están cumpliendo con las medidas de prevención que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

Rechazo de la fundación Human Rights Defense Curaçao

La fundación Human Rights Defense Curaçao (HRDC) publicó en mayo de 2021 un comunicado mediante el cual rechazó que los solicitantes de refugio sean confinados con criminales en Curazao.

“A diferencia de la detención penal, la detención de inmigrantes es de naturaleza administrativa y, por esa razón; puede no ser de naturaleza punitiva. Las degradantes condiciones actuales son contrarias al carácter administrativo de la detención de inmigrantes y refugiados. Las Reglas Penitenciarias Europeas destacan que ‘una prisión no es por definición un lugar adecuado para detener a alguien que no es sospechoso ni condenado por un delito”, argumentó la organización.

“Hacemos este llamado a la máxima autoridad para que seamos escuchados”, finalizan los tres venezolanos su carta, a la espera de que este clamor llegue a los oídos del nuevo gobierno de Curazao.