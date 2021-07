Aguacero tumbó árbol que cayó sobre siete carros en El Torreón de Guarenas

1239649

Guarenas.- Un fuerte estruendo despertó en la madrugada de este lunes, 26 de julio, a los vecinos de la etapa 1 de la Urbanización El Torreón, en Guarenas, estado Miranda, mientras caía un aguacero. Al mismo tiempo se activaron las alarmas de algunos de los carros que se encontraban en el estacionamiento del urbanismo.

La razón fue la caída de un samán, un árbol de grandes dimensiones, que cayó sobre siete vehículos, de los cuales cinco resultaron con daños causados por las ramas.

Además afectó el tendido eléctrico de alta tensión, un poste del alumbrado público, el cableado de Cantv y el de televisión por suscripción.

Jhonser Castillo, vecino de El Torreón, informó a El Pitazo que una cuadrilla de Corpoelec acudió a la urbanización, pero sólo trabajó en liberar los cables de alta tensión. «No hicieron nada por el árbol, a pesar de que ellos cuentan con equipos de poda y tala. Este es un árbol enorme y está obstaculizando el paso de entrada y salida de los carros», especificó.

Los vecinos hacen el llamado a la alcaldía del municipio Plaza, la gobernación de Miranda y autoridades que hacen vida en Guarenas para que atiendan esta situación, en virtud de que el árbol está obstaculizando el paso del urbanismo.

«Eso ocurrió en la madrugada, ya es de tarde y aún ninguna autoridad ha venido a ver lo que ha pasado. Muchos de nosotros no pudimos salir a trabajar porque no hay manera de salir, no hay paso. El árbol está tapando la vía interna y no podemos pasar. Queremos que alguien se aboque», expresó otra de las vecinas que pidió no ser identificada.

Gloria CarpioGran Caracas