Colombia Gustavo Bolívar perdió la vicepresidencia del Senado

Durante el proceso de elección para la mesa directiva del Senado, se registró un hecho atípico, pues el senador Gustavo Bolívar perdió su candidatura a la vicepresidencia tras una votación en la que triunfó el voto en blanco.

El resultado de las votaciones fue una sorpresa para el partido de la Oposición, quienes habían postulado a Bolívar para que ocupara la segunda Vicepresidencia del Senado, sin embargo, 66 legisladores decidieron votar en blanco y tan solo 33 apoyaron al senador de la Colombia Humana.

Ante ese hecho nunca antes registrado en el Congreso, el secretario general del Senado, Gregorio Eljach, explicó que se debe repetrir la votación con otros aspirantes, que deberán ser postulados por la oposición.

“Para el caso concreto hay más votos y más de la mayoría absoluta por el voto en blanco que por el candidato, entonces la Constitución ordena repetirla con personas nuevas y nuevos postulados”, explicó.

“La oposición tiene derecho a un cupo en la mesa directiva de la corporación y para ejercer ese derecho deben postular, pero cuando haya más votos por el voto en blanco, debe repetirse”, insistió.

Esta decisión generó revuelo entre la Oposición, pues Gustavo Bolívar quedó inhabilitado para ocupar este cargo, por lo que limitó las opciones del partido para elegir un candidato al no poder lanzar a ningún representante de la Alianza Verde, del Polo Democrático o de Comunes, pues ya ocuparon dicho cargo en las legislaturas pasadas.

“Esto es grave lo que están haciendo las mayorías, por mas de que no quieran a Gustavo bolívar por lo que ha denunciado en materia de corrupción, no es causal para vetarlo y vetarnos a nosotros”, expresó el senador del Polo Democrático Alexander López Maya.

Votación para 2da Vicepresidencia para la cual me postularon compañeros de partidos alternativos:

Gustavo Bolivar 32 votos

Voto en blanco 62 (jugadita del CD y Partido Conservador q traicionó el Acuerdo)

Nos retiramos porque el uribismo no puede imponer alguien q no les incomodé

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 20, 2021