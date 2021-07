EC: Primarias Nueva Esparta: Alfredo Díaz es el único postulado para Gobernador, en seis municipios un solo candidato + Lista

Efecto Cocuyo La convocatoria para la inscripción de candidaturas para unas eventuales elecciones primarias en Nueva Esparta, en las que se escogerían al candidato unitario de la oposición a la gobernación y a las alcaldías de los once municipios, no resultó lo que se esperaba.

Texto por Deisy Martínez │@deicamar

La comisión de primarias que se juramentó el 11 de junio e integraron el docente Santiago Perera; el directivo de la Unidad Intergremial de la Salud en Nueva Esparta, Germán Rojas Loyola; la comunicadora social, Mónica Jiménez; la expresidenta del Colegio de Farmaceutas, Hilda Mata y Ligia González, exintegrante de Súmate, presentó los resultados del proceso de postulaciones este domingo 25 de julio.

Solo se inscribió Alfredo Díaz

Para el cargo de mandatario regional que abrió la comisión organizadora del 19 al 23 de julio, solo se presentó el actual gobernador Alfredo Díaz, quien cuenta con el apoyo del sector de Acción Democrática (AD) que lidera Bernabé Gutiérrez. También lo respaldan quienes controlan la tarjeta electoral de Voluntad Popular.

“Cumplí con mi convicción democrática, la voluntad del pueblo es la que decide. Ya inscrito en primarias 2021´´, escribió Díaz en su cuenta de Twitter el 23 de julio, al formalizar su inscripción en los comicios internos, tras recabar 7.645 firmas para su postulación.

“Donde hay un solo candidato inscrito ya no hay más nada que hacer, no se podrán hacer primarias. Nosotros cumplimos con la convocatoria al proceso y con la presentación de esos resultados al Consejo Nacional Electoral (CNE)”, dijo a Efecto Cocuyo el doctor Rojas Loyola sobre si procederán o no las primarias en Nueva Esparta.

Morel Rodríguez no se inscribió

El exgobernador Morel Rodríguez Ávila cumplió con su negativa de participar en el proceso por considerar que cuenta con suficiente apoyo del electorado para inscribirse ante el CNE para las regionales del 21 de noviembre. Ha sumado el respaldo del sector de Copei que maneja la tarjeta electoral, Soluciones, Primero Venezuela y Venezuela Unida.

Rojas Loyola declinó dar una opinión sobre los resultados de las postulaciones; la comisión de primarias sostendrá una reunión para analizar lo sucedido y emitir un comunicado conjunto.

“Los factores políticos, incluso aquellos con los que ya habíamos sostenido conversaciones, no se presentaron, eso es notorio. En conjunto evaluaremos cuál es el siguiente paso”, comentó.

Otro aspirante a la jefatura regional que no se postuló a las primarias, pese a apoyar inicialmente la idea fue Antonio Figueroa del MAS.

Una sola postulación en seis municipios

Al igual que sucedió con las postulaciones de aspirantes para la jefatura regional, solo se inscribió un candidato para las internas de las que saldrían los candidatos unitarios a las alcaldías en los municipios Gómez (Emilio Velásquez), Maneiro (Alejandro Canónico), Marcano (José Ramón Díaz, actual alcalde), Mariño (Lennys Malavé), Tubores (José Vásquez) y Villalba (Rafael González).

Pese a manifestar con una carta (15 de junio) su disposición a participar en este u otro proceso que permitiera lograr un solo candidato, el alcalde de Maneiro, Morel David Rodríguez, no se postuló. En el municipio Península de Macanao no se inscribió ningún precandidato.

El grupo también debe tomar la decisión sobre continuar o no con la organización de primarias en aquellos municipios donde sí se inscribieron varios aspirantes a alcaldes. La opinión del CNE, que ya había manifestado la decisión de brindar asistencia técnica para unas primarias generales en la entidad, será determinante para seguir o desistir.

Es el caso de Antolín del Campo, donde se presentaron Oscar Pino y Mario Peláez; Arismendi donde se inscribieron Manuel Narváez, Luis Delgado y Carlos Galea; Díaz con Jorge Malaver, Maira Rodríguez y Arturo Salazar; y el municipio García con Martín Rojas, Freddy Hernández y Yohanny Araujo. La opinión de estos participantes sobre si están dispuestos a continuar o si prefieren buscar acuerdos por otras vías, también será escuchada por la comisión.

“Hay movimientos políticos en la isla, el día a día va poniendo sobre el tapete otros escenarios y variables”, añadió Rojas Loyola.

Agradecen esfuerzo

En total el proceso de postulaciones recabó 11.079 firmas. La comisión agradeció la confianza de aquellos electores que apoyaron, mediante el suministro de sus datos personales, la vía de las primarias en Nueva Esparta para escoger candidatos unitarios. “El esfuerzo de los precandidatos para recabar firmas entre el electorado es invaluable”, se señaló en un comunicado divulgado este domingo.

De acuerdo con el cronograma elaborado por la comisión, designada por la Unión Intergremial de Nueva Esparta, la fecha límite de las primarias es el 22 de agosto, puesto que el lapso de inscripciones de candidaturas ante el CNE culmina el día 29 de ese mes.

Primarias en Zulia y Táchira

Zulia y Táchira son otros estados en los que también se habla de primarias. La gobernadora Laydi Gómez acudió la semana pasada al CNE para solicitar apoyo técnico para unas internas en las que hasta ahora el exalcalde de San Cristóbal y ex preso político, Daniel Caballos y ella están dispuestos a participar para lograr una sola candidatura a la gobernación.

La falta de una definición sobre participar o no en las regionales, por parte de la oposición que lidera Juan Guaidó, también dificulta posibles acuerdos y las vías para alcanzarlos, por lo que hasta ahora el antichavismo luce muy dividido de cara a las regionales.

FUENTE ORIGINAL