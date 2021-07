El club de los 20 Grand Slams

Ganar un Grand Slam es un hito en la carrera de cualquier tenista, pero llegar al mítico número 20 e incluso superarlo, es sin duda la marca de un talento fuera de serie en el deporte blanco. Una marca a la que solo un puñado de hombres y mujeres se han acercado y a la que ahora Novak Djokovic finalmente logra igualar.

Grand slam singles title, all-time:



20 – Federer

20 – Nadal

20 – Djokovic



