El minero venezolano que estuvo un mes sepultado por la tierra en Chile

1239430

Caracas. Llegó a Chile en el invierno de 2019 en busca de mejores horizontes, pero desde el 24 de junio el venezolano Rony Delgado Herrera, de 35 años, se encontraba bajo tierra, reportado desaparecido, luego de que el campamento minero donde trabajaba se le vino encima, reseña La Tercera.

La nota del diario chileno reporta que 31 días después, es decir, el domingo 25 de julio, el cuerpo de Rony Delgado fue encontrado sin vida entre los escombros. El fatal desenlace reabrió el debate sobre la regulación de la minería pequeña en Chile, pues se descubrió que el campamento se encontraba sobre túneles de 1860 que podían hacer inestable al suelo. Las lluvias de los días anteriores ablandaron el terreno y el cerro se desplomó, añade una segunda nota de La Tercera.

LEE TAMBIÉN Inscríbete a la conversa online ¿Cómo es tu Guayabo por Venezuela?

Ana Karina, la hermana del venezolano, se vio obligada a viajar a Chile cuando se enteró del derrumbe. No veía a Rony desde hacía cuatro años, cuando el hombre abandonó la ciudad de Maracay, en Aragua. Antes de llegar a Chile había probado suerte en Colombia y Perú. Emigró con la promesa de enviar dinero a su familia, entre ellos a una hija, y encontrar otro lugar para vivir.

Cuando se paralizaron las labores de búsqueda el 1 de julio, la familia de Rony, junto con los Herrera, su familia de acogida en Chile, así como amigos del venezolano, se manifestaron en lugares públicos para que se reanudara la búsqueda. Sus familiares y amigos no perdían las esperanzas de encontrarlo con vida. “Estoy segura de que mi hijo está ahí con vida, no lo pueden dejar metido ahí”, decía en un video desde Venezuela su madre, describe La Tercera. Pero no fue hasta el 21 de julio cuando se reanudaron las labores de búsqueda en el lugar.

Hace aproximadamente un año, Rony Delgado comenzó a trabajar en la mina de cobre La Condesa, en Panulcillo, cerca de Ovalle, un lugar de minería histórica de la Región de Coquimbo, en el norte de Chile. La tarde del 23 de junio llovía en la mina, así que la mayoría de los trabajadores decidió bajar a dormir a sus casas. Solo el venezolano y otro trabajador decidieron quedarse en el campamento. A éste último lo encontraron sin vida poco después de iniciarse las labores de búsqueda.

La madrugada del 24 de junio se los había tragado la tierra. Es lo que contaron a La Tercera especialistas en rescate minero subterráneo que acudieron a la zona del desastre. Señalaron que en las fotos aparecía un cráter de unos 80 metros de diámetro, como un embudo que se había tragado la tierra. En el fondo, se podían ver enterrados los containers del campamento minero.

LEE TAMBIÉN Santiago Schnell, el venezolano que fortalecerá la investigación en Universidad de Notre Dame

El Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin) registró en 2020 46 accidentes graves en la industria de extracción minera. En estos accidentes fallecieron 13 personas, 11 de los cuales trabajaban en empresas de Mediana, Pequeña Minería o Minería artesanal. Es decir, yacimientos que no tienen más de 80 trabajadores por faena. Ese era el caso de La Condesa, destaca la nota del diario chileno.

El presidente de la Asociación Gremial Pequeña Minería de Chile, Rubén Salinas, considera que la responsabilidad de lo sucedido es de la Empresa Nacional de Minería (Enami), que aprobó el arriendo sin entregar antecedentes de trabajo subterráneo a Ercio Enrique Miranda, miembro de la familia que apadrinó al venezolano en el país austral. Para Sernageomin, las causas pueden haber sido naturales. La familia de Delgado, asesorada por el abogado Rodrigo Bravo, no sabe a quién culpar. Entre tanto, la Fiscalía Regional de Coquimbo estudia el caso, refiere La Tercera.

Lee la nota de La Tercera aquí

Redacción El PitazoVista_4