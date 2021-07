La dieta depurativa ayuda al organismo

Mucho se habla de la dieta depurativa, ¿qué si son buenas o no? esta va a depender de como la realice, no necesariamente tiene que consumir solo frutas y beber líquido, las que son tan radicales en el fondo no son sanas.

Los expertos recomiendan que una vez al año, lleve a cabo una dieta depurativa para poder eliminar todas las toxinas del cuerpo, y ayudar al organismo a que se depure de manera natural. Esto se puede lograr sin renunciar a un menú completo.

Pero sobre todo, ten en cuenta que comer más de lo que precisa su cuerpo es una acción negativa, ya que no solo no ayuda a que el organismo realice una digestión correcta, sino que forzar al hígado y al estómago, y no le da tiempo para que elimine correctamente todas las toxinas.

¿Qué comer en una dieta depurativa?

Los détox es común comenzarlas en el mes de enero, para limpiar el organismos de todo el consumo excesivo de grasas, calorías, azucares y alcohol. Para que funcione debe ser constante una vez que comience con la desintoxicación, esto lo puede realizar durante 3, 5 o 8 días. Eso va a depender si cree que puede lograr llegar hasta el final.

Como bien sabrás, para poder conservar una vida sana y saludable es imprescindible mantener diariamente una dieta equilibrada. Comer frutas, verduras y hortalizas ayuda, otra opción es optar por alimentos cocinados al vapor, cocidos, hervidos o a la plancha. Tenga en su lista de compras las proteínas, como las carnes magras y pescados blancos.

Alimentos que deben tener presentes

Frutas entre las más recomendadas están la piña, toronja, pera, fresa, uva, kiwi y la naranja.

Cereales integrales, como la avena que ayudan a evitar el estreñimiento y aporta hidratos de carbono.

Huevos

Carnes blancas como el pollo, pavo y conejo.

Verduras como la zanahoria y la alcachofa.

Legumbres

Yogur desnatado

Aceite de oliva

Jugos depurativos y plantas que te ayudarán a eliminar las toxinas.

Mantén a raya estos alimentos

Harina refinada, azucares, alimentos procesados, carnes rojas, frituras, refrescos y chucherías.

