Los equipos que están interesados en Ben Simmons

En este artículo estaremos viendo los equipos de la NBA que estan interesados en el jugador de los Philadelphia Sixers Ben Simmons.

Ben Simmons es uno de los jugadores mas codiciados de la NBA por múltiples jugadores y equipos de la NBA la siguiente temporada luego de unos rumores de que será cambiado de equipo por los Philadelphia 76ers.

Después de una pésima temporada de parte de Ben Simmons al parecer se alteraron las cosas en los Philadlephia Sixers y han estado escuchando ofertas de estos siguientes equipos:

Report: Cleveland, Indiana, Minnesota, Sacramento, and Toronto have all showed interest in acquiring Ben Simmons, via @JakeLFischer pic.twitter.com/5oRkCfS4vC

— Hoop Central (@TheHoopCentral) July 25, 2021