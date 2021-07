Alarmantes razones por las que exigirán tapabocas incluso a vacunados

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), de Estados Unidos, informó que exigirán de nuevo el uso de tapabocas para las personas vacunadas durante su permanencia en lugares cerrados.

Los CDC tienen previsto comunicar el regreso de este artículo para la salud que ha sido fundamental para protegerse contra el COVID-19; y que de alguna manera ayuda a controlar la propagación masiva de la enfermedad.

Debido al incremento en la cifra de casos a causa del virus en algunos estados de EE.UU., y los nuevos casos de la variante delta, el organismo de salud señaló que será necesario tomar la medida de prevención nuevamente.

En vista de los nuevos casos de la variante delta (la cual es considerada sumamente peligrosa y mortal), los CDC se vieron en la situación de tomar estas medidas extremas.

El Dr. Anthony Fauci, asesor médico jefe de la Casa Blanca, manifestó que los CDC estaban considerando revisar las normativas vigentes, con respecto al uso de las mascarillas.

Finally, a good move by the CDC to reverse indoor mask policy, saying fully vaccinated people should wear them indoors in Covid hot spots. However, it’s challenging to define a hot spot. @CDCgov should consider masks in all places for now. https://t.co/fOHL1bPPKg

— Jag Chhatwal (@JagChhatwal) July 27, 2021