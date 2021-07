Amigos de Demi Lovato critican su método para mantenerse sobria

En un episodio de su documental ‘Dancing with the devil’, Demi Lovato explicó que pese a su rehabilitación, continuaba bebiendo alcohol y fumando marihuana con moderación, porque prohibírselo solo le daba más ganas de hacerlo.

Anteriormente la cantante se describía como ‘alguien sobrio al estilo California’, expresión que se usa desde hace tiempo para referirse a las personas que no consumen drogas más allá de las permitidas en dicho estado en concreto, como el cannabis y sus derivados.

No obstante, algunos amigos de Demi no están de acuerdo con este estilo de vida, entre ellos están Elton John, quien aseguró en el mismo documental que no existe tal cosa como un “término medio” cuando se trata de adicciones, y que su idea de seguir bebiendo y fumando de manera controlada estaba destinada al fracaso.

Por su parte, la celebridad Lala Kent también ha querido dar su opinión sobre el método utilizado por la artista para insistir en que no puede decir que está totalmente sobria.

«No me gusta juzgar, pero en realidad creo que es muy ofensivo. Hay gente ahí fuera que se deja la piel para no salirse nunca de la realidad y para no tomar nunca nada que les coloque en un estado alterado», afirmó en el podcast ‘Behind the Velvet Rope’.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial