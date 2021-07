Cómo eliminar las chinches de tu casa con remedios caseros

Las chinches de cama o Cimex lectularius, son unos insectos que se alimentan de la sangre de los mamíferos, igual que los mosquitos o las garrapatas. Sin embargo, este insecto se agrupa en colonias formadas por varios individuos, de manera que es más complicado eliminarlas.

Son insectos de color rojo o marrón con un cuerpo bastante pequeño y plano, por eso se esconden con tanta facilidad. Se alimentan sobre todo por la noche, razón por la que suelen vivir en lugares cercanos a la cama, como el colchón, el somier, el cabecero o las propias sábanas.

En el mismo momento de la picadura no se siente nada, sin embargo, después de algunos minutos o incluso horas, se empieza a sentir un picor constante y aparecerá un pequeño grano similar al que producen las picaduras de mosquito. Esto puede confundir la presencia de chinches en casa con estos últimos, así que una forma sencilla de identificarlas es que las picaduras de chinches suelen aparecer en línea.

Si crees que te están picando las chinches y necesitas ayuda, prueba los siguientes remedios caseros para deshacerte de estos molestos insectos.

Cómo eliminar los chinches de la cama

Uno de los principales problemas que presentan las chinches de cama es que pueden ser insectos muy resistentes. De hecho, aunque se alimenten cada diez días, pueden llegar a vivir más de un año en estado de aletargamiento a la espera de una fuente para alimentarse.

No obstante, se ha demostrado que se trata de animales que no toleran demasiado bien las temperaturas extremas. Por ello, para eliminar las chinches de cama de forma natural te recomendamos hacer uso de estos métodos para eliminar tanto a las chinches adultas como sus huevos y crías.

1. Utiliza frío

Esta opción es sencilla siempre y cuando sea invierno y vivas en lugares fríos para poder bajar la temperatura de tu hogar de forma drástica. Y es que debes enfriar lo suficiente el ambiente durante unas horas para que las chinches mueran.

En invierno, es tan fácil como dejar las ventanas abiertas o sacar al exterior todo el mobiliario que pienses que pueda estar infectado, ya sea el colchón, el somier, la mesita de noche, el cabecero, la ropa de cama… Además, recuerda que para que este método sea efectivo, debes asegurarte de que la temperatura sea tan baja que ronde los 0 ºC.

2. Eliminar las chinches de cama con calor

En el otro extremo, puedes hacer lo mismo que en el apartado anterior, pero con calor. Si en tu zona de residencia no se alcanzan estas temperaturas tan bajas, o no podemos desplazar el mobiliario a un lugar con esas características, siempre puedes eliminar las chinches en casa de forma natural a través del calor.

Para ello, lo primero que debes hacer es lavar toda la ropa de cama que pienses que pueda estar infectada en la lavadora con agua lo más caliente que permita el electrodoméstico, pero que no sea menor de 50 ºC.

3. Con una vaporeta

Para aplicar calor al colchón y al resto del mobiliario de dormitorio, lo más efectivo es hacer una limpieza con vapor. Para ello, necesitaremos una vaporeta o una máquina similar que emita vapor de agua a altas temperaturas para eliminar la suciedad y las chinches de cama.

Las altas temperaturas del vapor de estas máquinas también permite eliminar la presencia de otros insectos, no solo las chinches. Asegúrate de que el vapor penetra bien por todos los huecos que puedan servir de escondite a las chinches.

Cómo prevenir la aparición de chinches en casa

Si todavía no has tenido chinches en casa, o las has tenido y sabes lo molestas que son, y quieres evitar su aparición, es fundamental que tengas en cuenta los siguientes consejos que dificultarán que aniden en tu dormitorio:

Vigila con detalle cualquier lugar donde puedan ocultarse, en especial los tejidos, como por ejemplo las sábanas, almohadas, cortinas o alfombras.







No dejes la ropa infectada o posibles tejidos en el suelo, trátalos de inmediato.







Ten especial cuidado cuando duermas fuera de casa, ya que pueden adherirse a ti en estos lugares y después llevarlas a tu propia casa.







Evita poner la maleta sobre la cama cuando vuelvas de vacaciones, sobre todo si es de ruedas, pues las chinches podrían pasar del suelo a las ruedas y, de ahí, a la cama.







Cambia las sábanas con bastante frecuencia.







Mantén el dormitorio limpio y con pocos estorbos para evitar que la suciedad se acumule.







Lava la ropa y también la de cama a temperaturas elevadas, en especial después de viajes o cuando hayas estado en lugares donde podría haber chinches.







Actúa de inmediato en cuanto observes picaduras de chinches o tengas sospechas de la presencia de estos insectos, así evitarás que se reproduzcan.

Ahora que ya sabes cómo eliminar las chinches de cama de forma natural con estos remedios caseros, debes saber que también hay algunos productos para repeler y eliminar chinches. Uno de los más eficaces es la creolina, y si no eres capaz de deshacerte de ellas de ninguna manera, será el momento de llamar a expertos en plagas para solucionar el problema.

