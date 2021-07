El enfado del enfermero viral del Wanda: «Lástima, pena y rabia»

Jorge Prieto se hizo viral por el humor con el que amenizaba la espera en la cola de vacunación del covid-19 en el Wanda Metropolitano. Este enfermero del SUMMA se marcaba un monólogo que conmovió en redes sociales pero ahora vuelve a ser viral por un mensaje no tan gracioso: la quinta ola de contagios “insostenible”.

En una publicación en Instagram, Prieto ha narrado en primera persona la situación actual que se está viviendo en Madrid respecto a la pandemia. Los contagios se han disparado, sobre todo entre la población más joven.

Este ha sido su mensaje:

Hoy era día de coche de enfermería. Y hoy me han mandado a un SUAP a hacer antígenos. Esas pruebas de covid que en 15 minutos te indican un positivo o un negativo. ¿Y sabéis qué? Que esta situación va a ser insostenible. El 80% han sido resultados positivos, menores de 40 años. Afortunadamente con síntomas leves. Pero positivos al fin y al cabo. Y los únicos que lo vemos parece ser que somos los sanitarios. El covid ya no existe de cara a la sociedad. Y los sanitarios ya tenemos buenas condiciones y mejores salarios. Porque esto de la pandemia ya pasó. Y como ya no se muere nadie…

Lástima, pena y rabia es lo que siento cuando escucho y leo comentarios sobre este tema criticando a los sanitarios mientras nosotros seguimos poniendo en peligro nuestra seguridad, pero sobre todo la seguridad de nuestros seres queridos.

Queridos compañeros, os entiendo. Aunque queráis mandar todo a la mierda recordad porqué elegisteis este trabajo tan bonito. No fue por el reconocimiento social sino por el reconocimiento de nuestros propios pacientes. Eso a mi, me da vida en estos momentos.

Gracias por seguir al pie del cañón.

Mi cara de enfado y desilusión creo que lo dice todo…