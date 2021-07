el extraño fenómeno que causó asombro

El video del extraño fenómeno se viralizó en las redes sociales, donde los usuarios intentaron explicar el acontecimiento con insólitas teorías.

En el video en el que se puede observar cómo la tierra del lecho de un río se eleva de manera misteriosa, una gran cantidad de internautas difundieron las imágenes y formularon las hipótesis más extraordinarias.

El video, publicado en Facebook por el usuario Jagat Vani, registró el particular momento en que un pedazo de tierra que estaba sumergido en el agua se eleva de forma repentina causando el asombro de los testigos del inusual suceso.

Las imágenes del el extraño fenómeno, que fueron grabadas por un grupo de amigos que estaba en un río del estado de Haryana en India, muestran la enorme sorpresa que se llevaron las personas que se encontraban en la orilla. “Esta es una nueva experiencia. Esto es asombroso. La tierra se está elevando por sí sola. No tenemos idea de lo que está sucediendo”, se escucha a uno de los hombres que presenció la súbita elevación del suelo.

REGISTRAN UN EXTRAÑO FENÓMENO: «LA TIERRA SE ESTÁ ELEVANDO»

El video, de casi dos minutos de duración, se convirtió en un fenómeno viral que superó los 6,5 millones de reproducciones. Los internautas de todo el mundo formularon las más desopilantes teorías sobre el hecho. Algunos afirmaron que el extraño fenómeno ocurrió debido a actividades tectónicas y advirtieron sobre el peligro de quedarse en el lugar.

Mientras tanto, otros usuarios aseguraron que la tierra “se hinchó” debido al gas atrapado en el subsuelo. “No se debe realmente a la actividad tectónica. Fue el metano atrapado debajo de la tierra que se liberó haciendo que la capa húmeda forme una burbuja. Eso es lo que parece estar sucediendo en el video”, sugirió una persona.

Hasta el momento, no hay una explicación científica para describir el fenómeno. Sin embargo, el extraño suceso no aparenta revestir ninguna gravedad, ya que no se volvieron a registrar otros incidentes similares en la zona.