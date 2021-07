España | «Hay comentarios que duelen porque queremos lo mejor para el pueblo español»

Orlando Ortega disputará sus segundos Juegos Olímpicos en Tokio con la camiseta de la expedición española. De origen cubano, este atleta de 29 años reconoce sentirse muy español y comenta que siempre se ha sentido querido y apreciado en nuestro país desde que compite con nosotros desde 2016.

Su estreno no pudo ser mejor, logrando el subcampeonato olímpico en los 110 metros vallas en Río de Janeiro. Cinco años después y tras varias lesiones importantes, Orlando se marca el objetivo de alcanzar la final y luego el tartán pondrá «a cada uno en su sitio».

Orlando está centrado en esta competición como nunca, aunque no por ello pierde de vista lo que ocurre en su Cuba natal condenando los acontecimientos que han tenido lugar en la isla en las últimas semanas. Sin duda, es un tipo con muchas cosas que decir.

Pregunta: ¿Cómo llega a estos Juegos Olímpicos?

Respuesta: Estoy bien. El objetivo es llegar a la final de 110 metros y ya veremos allí. Llevamos un año complicado arrastrado lesiones, pero todo eso lo considero olvidado.

P. Parece que los rivales están muy fuertes con respecto a otra citas.

R. Al final son unos Juegos Olímpicos y todos van a salir a dar el 100%. Ahora mismo los rivales a batir son Holloway y McLeod y esperemos que dentro de esa lucha estemos dentro de la final.

P. ¿En qué porcentaje de sus prestaciones se encuentra respecto al Orlando de Río en 2016?

R. La temporada de Río fue completamente diferente porque fui muy regular en todos los sentidos y no tuve lesiones. Ahora este año vengo arrastrando una lesión que ha sido bastante complicada. Estuve cuatro meses parado, sin poder hacer nada y evidentemente es duro. La última palabra al final la tiene la pista y no importa que haya estado parado o no. Intento no comparar una temporada con otra y lo único que intento es disfrutar la carrera y dar lo mejor de mí.

P. ¿Cómo se encuentra compitiendo en estas circunstancias tan extremas?

R. Gracias a Dios yo entreno en Chipre y este calor y esta humedad son el doble de potentes donde yo estoy. Por esa parte estoy tranquilo, estoy muy cómodo con las condiciones del clima. Yo paso la mitad del año allí y no tengo problema con el calor porque es mucho más potente. Si afecta a otras personas tendrán que adaptarse. Ahora lo importante es sacar el mejor rendimiento.

P. ¿Puede haber sorpresa por ser una temporada de pandemia?

R. Estamos hablando de unos Juegos Olímpicos y esto es lo más importante para un atleta. A la hora de competir pueden pasar muchas cosas y no sólo en este deporte. Hemos visto en baloncesto a Estados Unidos perder contra Francia cuando parecía imbatible. Cualquier cosa puede suceder.

P. Usain Bolt se ha retirado y parece que el atletismo ha perdido su abanderado. ¿Quién cree que puede ser ese nuevo referente?

R. Todavía quedan grandes atletas internacionales como Duplantis, Allyson Felix o Fraser-Pryce y hay grandes promesas como Noah Lyles en 100 metros. Es cierto que llegar al nivel que llegó Bolt es prácticamente imposible por los tiempos, resultados y medallas que hizo. Creo que es muy difícil, pero no imposible lograr sus hitos. Nosotros siempre hemos tenido un referente y aparecerá tarde o temprano. Se fue Usain, pero para mí quedan todavía grandes deportistas aquí.

P. No podemos pasar por alto todo lo que está sucediendo en Cuba. ¿Qué opina de todo aquello?

R. Hay mucha confusión y lamentablemente es un tema muy triste. Yo ya me pronuncié sobre ello y no tengo más que decir. Ahora mismo mi mente está sólo centrada en los Juegos Olímpicos y estoy enfocado en lo que tengo que hacer aquí. Cuando acabe tendré tiempo para retomar este tema. Es lamentable todo lo que está sucediendo y espero que la situación mejore pronto.

P. ¿Qué piensa de los comentarios del ex atleta Isaac Viciosa sobre los récords Mohamed Katir diciendo que hubiese querido que se los batiera alguien con apellido español?

R. Es una lástima este tipo de comentarios porque duelen y más a las personas que venimos en busca de oportunidades, queriendo tener una mejor vida, un mejor futuro y hacer lo mejor para el pueblo español. Yo siempre me he sentido español, me he sentido querido desde el primer momento que llegué aquí y gracias a Dios no he tenido ningún tipo de problema. Espero que no se repitan cosas como estas porque al fin y al cabo somos seres humanos, tenemos sentimientos y todos lo único que queremos es lo mejor para el pueblo de España. Luchamos todos bajo la misma bandera y lo vamos a seguir haciendo así. Yo, de mi parte, sólo pido que haya soluciones, que no haya casos como este y que todo haya quedado en un simple malentendido.

P. ¿Hasta cuando se ve Orlando Ortega como atleta? ¿Le veremos en París 2024?

R. Mi sueño es estar aquí hasta que mis piernas me digas que ya no se puede. Me siento muy bien, intento disfrutar el día a día y sigo ilusionado hasta con mis entrenamientos. El atletismo para mí lo es todo, estoy tranquilo, voy paso a paso y cuando llegue a París ya veremos lo que pasa. El camino es muy largo, pero disfruto en cada momento.