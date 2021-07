España | «Tendré que trabajar más años»

La que fuera consejera del Gobierno autonómico de Carles Puigdemont, Dolors Bassa, explica en una entrevista que la condena de 12 años de prisión, e inhabilitación, por sedición ha truncado sus planes de futuro. Tal y como explica la propia Bassa, ya no podrá jubilarse «lo antes posible». La ex consejera de Puigdemont relata cómo sus planes de futuro pasaban por una jubilación anticipada y ahora no los podrá cumplir a causa de su participación activa en el referéndum ilegal de Cataluña.

Al ser preguntada sobre si le preocupa su futuro laboral, la golpista responde: «Lo que tenía pensado no lo podré hacer». ¿Qué es lo que tenía pensado? Ella misma lo explica a continuación. Según relata en la entrevista, entre sus planes entraba volver a la escuela donde trabajaba porque se podría haber jubilado «dentro de un año». La independentista expone que en las escuelas puedes jubilarte «a los 60 o a los 62 años, pero no podrá ser».

La inhabilitación que conlleva la condena por sedición le impide volver a la escuela porque «el sueldo de los maestros lo paga la Generalitat». Y continúa: «Tengo que buscar un trabajo». Pero las sorprendentes declaraciones de Bassa, alejadas de la realidad que viven la mayoría de españoles, no se quedan ahí. Van mucho más allá. Explica que con el 100.2 podría trabajar en alguna fundación de su pueblo como técnica, pero no le permitiría jubilarse «como hubiera querido».

Todo esto respondiendo a una sola pregunta de las 27 que le hacen en la entrevista concedida a Vilaweb. Pero aún hay más. «Tendré que trabajar muchos más años de los que tenía pensados» dice Bassa sin darse cuenta de que sus nuevos planes son los habituales entre la mayoría de población. Eso sí, se permite el lujo de darse «dos meses para terminar de decidir por dónde pasa» su futuro. Y termina su respuesta reconociéndolo: «Me quisiera jubilar lo antes posible. Me gustaría disfrutar sin estar pendiente de un horario o un trabajo concreto».

Dolors Bassa fue condenada a 12 años de prisión por sedición y malversación por su participación en el golpe del 1-O como ex consejera de Trabajo y Asuntos Sociales. Su condena incluía también una inhabilitación. Antes compaginó un cargo en la UGT de Gerona con una concejalía en Barcelona.