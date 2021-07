Falleció un adolescente del servicio de Nefrología del J.M de los Ríos

El adolescente Elio Bravo tenía solo 16 años de edad, era paciente del servicio de Nefrología del Hospital J.M de los Ríos en Caracas y falleció el pasado 25 de julio.

La organización no gubernamental Prepara Familia, que brinda asistencia y acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes hospitalizados, o con patologías crónicas, y a las mujeres cuidadoras, dio a conocer la información y ofreció sus condolencias a los familiares del adolescente.

«Siguen pasando semanas y meses y niños hospitalizados o con tratamientos en el Hospital J.M de Los Ríos no cuentan con inyectadoras, yelcos, macrogoteros, agujas, adhesivos, guantes. No pueden seguir esperando no pueden suspender sus tratamientos», denunciaba Prepara Familia el pasado 20 de julio ante la crisis que atraviesan los centros de salud.

Este mismo mes también falleció Briana Chirinos de 6 años, paciente del servicio de Hematología en el mismo hospital.

El primero de julio los niños, niñas y adolescentes que reciben tratamientos en el J.M de los Ríos, denunciaron en medio de una sesión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la falta de insumos en el hospital y lo difícil que es vivir en un país en crisis bajo su condición y con un Estado que no les garantiza el acceso a la salud.

Los niños, niñas y adolescentes del servicio de Nefrología están amparados por las medidas cautelares e la CIDH, sin embargo no se cumplen.

A pesar de las denuncias y las protestas exigiendo mejores condiciones e insumos para los pacientes del J.M de los Ríos, continúan padeciendo las consecuencias de las crisis humanitaria.

El equipo de @preparafamilia, colaboradores y voluntarios se une al duelo que embarga a la familia y amistades de Elio Bravo (16 años).



Nuestro abrazo solidario, elevamos oraciones para su alma.

Q.E.P.D#PreparaFamilia#Obituario pic.twitter.com/qlmDxGI4Ru — Prepara Familia (@preparafamilia) July 26, 2021

