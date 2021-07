Gasolina dolarizada aumentó por encima del precio internacional, según Luigi Pisella

El nuevo presidente de Conindustria, Luigi Pisella alertó este lunes sobre la calidad de la gasolina que se expende en el país de la cual se desconocen inclusive los octanos.

Según los últimos reportes que ha recibido Conindustria respecto al suministro de combustible hay serias y constantes quejas en relación a la calidad por el daño ocasionando daño al parque automotor.

«En cuanto a la gasolina a precios internacionales hay colas muy moderadas o muy pocas, lo que si existe son quejas en relación a la mala calidad del combustible que está ocasionando muchísimos daños al parque automotor», declaró a Unión Radio, según Banca y Negocios.

Este 23 de julio, Bloomberg reportó que la escasez de combustible regresó a Caracas, lo que ha llevado a los conductores a rondar las calles en busca de E/S abiertas, mientras las colas se extienden por manzanas en algunas zonas. Debido a las averías en las plantas de producción de combustible de Pdvsa, la producción de gasolina se ha reducido en más de un 40% desde finales de junio, según dos fuentes con conocimiento de la situación.

Sobre este punto, Pisella destacó que en el estado Nueva Esparta, las colas para surtir gasolina subsidiada son interminables. Lo mismo pasa en Yaracuy desde hace unos 30 días, «donde se ha agudizado el problema y hay fuerte congestionamiento para surtir en ambas modalidades», refirió.

Con respecto a Aragua y Carabobo señaló que las colas son «infinitas», mientras que en Táchira y Mérida los precios han aumentado demasiado. En Cumaná y Bolívar solo surten 20 litros por automóvil, lo que genera problemas en la operatividad de la industria y encarece los costos.

A principios de julio, el panorama en las E/S seguía siendo el mismo en todo el país: largas colas de usuarios cansados de los infortunios que tienen que padecer a diario para conseguir combustible. Esta situación echa por el suelo las afirmaciones que hizo el presidente de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, a mediados de junio, sorprendieron a más de uno, y expertos en la materia coincidieron que dichas afirmaciones estaban muy alejadas de la realidad.

Con una industria destruida, paralizada, sin personal calificado en operaciones y con un inmenso mercado que surtir sólo un milagro parecía la salvación. Ese milagro no se dio. No es importante si las estaciones son subsidiadas o aceptan solo dólares como pago, el escenario es el mismo porque gasolina no hay, ni importada ni producida en el país, han afirmado los conductores que se encuentran sobre todo en el interior del país, donde hacen colas para abastecer sus vehículos por mas de 10 días.