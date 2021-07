La Alcaldía de Caracas tiene al menos 20 precandidatos

El PSUV tiene 19 precandidatos a la Alcaldía de Caracas, mientras que Antonio Ecarri es el único opositor que ha asumido su candidatura. El resto de los partidos solo tiene precandidatos, algunos formales y otros no tanto

La Alcaldía de Libertador (Caracas, Distrito Capital) tiene más pretendientes opositores de los que los partidos quieren reconocer y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tampoco se queda atrás. Para el 9 de agosto, las organizaciones políticas deben decidir quién les representará en los comicios de noviembre y garantizarse el poder del municipio donde se encuentran las principales sedes de los poderes públicos del país.

Desde la oposición el presidente del partido Alianza Lápiz, Antonio Ecarri, es una candidatura segura a esas elecciones. El pasado 1° de junio dio una rueda de prensa para anunciar sus aspiraciones, pues quiere hacer de Caracas “la ciudad educadora de América Latina”.

La propuesta de Ecarri incluye la pacificación de Caracas, especialmente de sectores como la Cota 905, a través de planes educativos. Desde hace semanas anunció su alianza con el Partido Unión y Entendimiento (Puente), dirigido por Hiram Gaviria, para formarse como una alternativa al resto de la oposición. Ya tienen candidatos a gobernadores en varios estados, incluyendo Carabobo.

La Alianza Democrática, compuesta por los partidos de la “mesita” y que participaron en las cuestionadas elecciones de diciembre de 2020, han confirmado su participación en las elecciones regionales y municipales.

Pero en Caracas no tienen todavía al candidato o candidata. La exconcejal y diputada suplente Maribel Castillo (Avanzada Progresista) se perfila para representar a estas organizaciones.

Castillo, coordinadora regional de AP para Caracas, ha realizado varios encuentros con vecinos en sectores populares de Libertador para afianzar su candidatura. La polémica tampoco le es ajena, pues hace días fue criticada por varias organizaciones feministas y de la comunidad Lgbti por sus comentarios al anteproyecto de ley de familia, maternidad y paternidad y por promover terapias de “conversión”.

La ONG Mérida Feminista resaltó que no basta tener mujeres en política para tener equidad de género. “Maribel Castillo, militante de Avanzada Progresista, en realidad aboga en contra del avance de los DDHH, con un discurso anti derechos. El avance de los Derechos Humanos es inevitable”.

Mientras que Jau Ramírez, director del Movimiento Somos, criticó que la exconcejal promueva las terapias de “conversión” para personas Lgbti, que están prohibidas en muchos países al ser consideradas como métodos de tortura y regresivas en los derechos de esta comunidad.

En la Alianza Democrática también suena el nombre de Menfri Paris, coordinador de la Acción Democrática intervenida por el TSJ en Caracas. Entre las propuestas que ha hecho como precandidato están mejoras al sistema de transporte público, formalizar el HCM para trabajadores y jubilados de la Alcaldía de Libertador e impulsar las “ciudades inteligentes”.

Desde la AD ad hoc se inclinan por las primarias para resolver las candidaturas, como se demostró en una reunión de ese partido el pasado 20 de julio, luego de que la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, solicitara apoyo del CNE para hacer este mecanismo en su estado.

Prociudadanos también se sumó a la contienda dentro de dicha alianza. El pasado 21 de julio su presidente, Leocenis García, dijo que esta candidatura representa «un reto» y pretende empezar los cambios en la ciudad «desde los barrios».

Quiero contarles que he tomado la decisión de presentarme a la Alcaldía de Caracas, luego de años de trabajo, y construcción de un proyecto. Es un reto inmenso y emocionante para el cual estoy listo. ¡Vamos a empezar el cambio desde los barrios! #LeocenisEsLibertador pic.twitter.com/6v1TLKm69c

Además, prometió convertir a Libertador en un «municipio modelo» a través de la eliminación del «gasto clientelar y lo convertiremos en un subsidio directo para los sectores populares, mientras luchamos con un modelo económico que destruye la nación».

El llamado G4 (Voluntad Popular, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia) todavía deshoja la margarita de la participación. Han insistido que tomarán esa decisión y la anunciarán “en unidad”, pero ya tienen sus precandidatos, sea de manera pública o no.

Tres dirigentes se disputan el apoyo de PJ para su precandidatura a la Alcaldía de Libertador. Tomás Guanipa, actual embajador del gobierno interino en Colombia, fue emplazado por la coordinación de ese partido en Caracas para que asuma “una gesta libertaria” y “rescatar” ese espacio.

El secretario general de Primero Justicia, Oswaldo Siano, aseguró que “Tomás Guanipa debe ser el abanderado a la Alcaldía de Caracas, por su conocimiento de las comunidades caraqueñas y la problemática social y de servicio, además de la mala gestión que tiene a la capital sumida en un caos total”.

Mientras que el exconcejal Jesús Armas asegura que se mantiene en la carrera por la Alcaldía, pues hay probabilidades de que Guanipa no pueda regresar debido a la persecución política. Lo que no le pasa por la cabeza es postularse como independiente.

“Yo soy de la unidad y de Primero Justicia, me ajustaré a la decisión que se tome. Siendo sinceros estábamos prácticamente ganados a la participación, pero creo que los hechos de la última semana cambian un poco las cosas. Necesitaremos unos días más para definir la postura de la unidad”, afirma.

La tercera opción de PJ sería Roberto Patiño, un dirigente que ha creado una amplia red de colaboradores gracias a la ONG Alimenta la Solidaridad, encargada de proveer alimentación a través de comedores populares a familias en situación de riesgo.

Patiño no ha confirmado su candidatura a la Alcaldía, pero fuentes comentaron a TalCual que sus aspiraciones encuentran una piedra de tranca con la directiva nacional, lo que ha generado discusiones acaloradas para escoger definitivamente al abanderado.

Por Un Nuevo Tiempo, el concejal metropolitano Gregorio “Goyo” Cáribas dice que hasta ahora se mantiene como precandidato, pues “soy fiel creyente de la unidad y espero poder tener un candidato único (…) Si participamos es con la unidad y lucharemos porque sea candidato único y por mejores condiciones”.

Desde la Acción Democrática que maneja Henry Ramos Allup, el precandidato es el secretario general en Caracas, Carlos Prosperi. Como otros aspirantes, se ha promovido a través de videos en plataformas sociales, encuentros vecinales y caminatas por sectores de la ciudad.

Voluntad Popular también tiene aspirantes a Libertador que tampoco han resuelto su participación oficial. El expreso político Gilber Caro estuvo desde junio recorriendo sectores y promoviendo su plan “Caracas de noche, Caracas de día”, pero luego de ser involucrado con las bandas armadas de la Cota 905 y los tiroteos que se registraron desde el 7 al 9 de julio, se retiró a la clandestinidad.

Soy de Caracas, Caracas me duele, su gente me duele, pero también mi gente me fortalece.

Nací en Catia en una comunidad muy pobre y jamás me olvido de donde vengo y para donde VOY.

Caracas de Noche y Caracas de Día Gilber Caro para la?

Fuerza y FE. 🇻🇪 pic.twitter.com/jzxnCBw5oi

