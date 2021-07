México | TeleTrade: Bitcoin busca superar a la baja el nivel de los 30 mil dólares.

Los inversores mantienen el pesimismo en Bitcoin, qué, desde los comentarios del CEO de Tesla, Elon Musk, donde notificó que la empresa desarrolladora de autos eléctricos ya no aceptaría Bitcoins como medio de pago, hasta que el proceso de minería de Bitcoin no reduzca sus niveles de consumo de energía, y la fuerte presión por parte de los reguladores de China, la principal criptomoneda no logra revertir la presión bajista, por lo que ahora busca alcanzar los niveles mínimos del 2021.

La caída de Bitcoin también está afectando considerablemente a las altcoins como: Ethereum, XRP, Litecoin, Dogecoin, entre otras, presentan descensos de más del -8%, ante la salida del capital principalmente de los nuevos inversores que entran en pánico al no encontrar un soporte claro.

Rafael Q. Analista financiero de TeleTrade, considera que, contrario a los pequeños y a los nuevos inversores, las Ballenas continúan realizando compras, acumulando Bitcoins, ante la confianza de próximamente finalice la tendencia bajista, dando inicio al cambio de ciclo a alcista buscando que Bitcoin pueda alcanzar de acuerdo a muchos al nivel de los 100 mil dólares, esperando que la paciencia les pueda rendir frutos.

Por ahora, los inversores estarán pendiente a la próxima reunión convocada por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, con el grupo de trabajo del presidente de los Estados Unidos, Jerome Powell, para evaluar los posibles beneficios y riesgos de las monedas estables, después de que el presidente, pidió regulaciones más estrictas para activos como Tether, en un testimonio dirigido ante la Cámara de Representantes el pasado 14 de julio, Powell dijo que es poco probable que las criptomonedas se unan al universo de pagos en el corto plazo debido a su alta volatilidad.

Por su parte, el próximo miércoles 21 de julio se llevará a cabo la conferencia sobre Bitcoin “The B Word” reunirá a renombrados líderes del ecosistema de monedas digitales, donde estaca la participación del CEO de Tesla, Elon Musk, la fundadora y CEO de Ark Invest, Cathie Wood y Jack Dorsey, CEO de Twitter

Los inversores estarán pendientes a los comentarios de Elon Musk y Jack Dorsey, que son dos de los más famosos impulsores del uso de las criptomonedas, por lo que un posible debate entre ambos ha causado gran expectativa, lo que puede generar gran volatilidad en el mercado.

TeleTrade considera qué, Por el momento, Bitcoin está ligeramente por debajo de 30.000 con una gran posibilidad de continuar en el rango de 28.803, mínimo el 22 de junio

De presentarse una corrección alcista, Bitcoin tendrá como primera resistencia el rango de 34 mil para después buscar el nivel de los 37 mil.

Rafael Quintana Martínez.

Analista financiero de TeleTrade México