Morel David Rodríguez atiende a 82 familias con la entrega de techos

Morel David Rodríguez, alcalde del municipio Maneiro, atendió este lunes a 82 familias con la entrega de 510 láminas para sustituir los techos de las viviendas que fueron afectadas por las recientes lluvias y que realizaron la solicitud ante la alcaldía. Las personas que recibieron el beneficio residen en las Casitas de Pampatar, Agua de Vaca, Punta Brava en Los Robles, Mundo Nuevo, Los Chacos, Los Cerritos, El Hato, Apostadero, Punta Vergantín, Ciudadela del Mar, y otros sectores.



Esta estrega la hace el alcalde en el marco del Plan ‘Un techo para tu familia’. Especificó que, de las 82 familias beneficiadas, 37 quedaron sin techo tras las últimas precipitaciones y el resto habían hecho la solicitud porque no lo poseían por diferentes razones, entre ellas, el alto costo de los materiales para construcción.

Morel David, alcalde del Municipio Maneiro.

“Cuando un líder político no tiene la capacidad de sentir el sufrimiento de su gente, no está consustanciado con los problemas de su comunidad. Una de las cosas que más me impactan como luchador social dentro de las comunidades es ver a ciento de familias sin techos, imagínense ustedes la preocupación de un niño, una madre, un padre, cuando comienzan a sonar la lluvia, los truenos; y ese es un sufrimiento que tenemos que hacer un esfuerzo para ayudar a las familias que no tienen techo”, manifestó el alcalde.

Morel David resaltó que este plan lo viene desarrollando desde hace 3 años y que hasta el momento ha atendido a un total de 232 familias. «Este es un plan con profundo sentido social que, aunque nuestro municipio es uno de los más pudientes del Estado Nueva Esparta, también hay un sector que está muy necesitado”

Esta es la primera etapa del plan en el año. Espera que a finales de 2021 pueda brindar el apoyo a unas 80 familias más con la entrega de techos.

Alcalde Morel David entrego 510 laminas de techos a las personas que resultaron afectados por las lluvias

