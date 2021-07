Nuevo spot confirma la fecha de estreno de ‘No Time to Die’

El cierre de los cines en todo el mundo durante la gran parte de 2020 provocó múltiples retrasos en la industria del cine y una de las películas que más se ha visto afectada es ‘No Time to Die’, entrega número 25 de la saga de James Bond, producción que será la despedida de Daniel Craig del papel y este día fue lanzado un nuevo spot de ‘No Time to Die’, el cual confirma finalmente su fecha de estreno.

Originalmente ‘No Time to Die’ iba a estrenarse en abril de 2020, pero después de darse a conocer los primeros casos de Covid-19 en varias partes del mundo, se decidió mover la fecha para noviembre y desde entonces ha tenido varias fechas tentativas, siendo la última para el 8 de octubre, la cual parece ser que será la definitiva.

Este día fue lanzado un nuevo spot de ‘No Time to Die’ donde se hace oficial la fecha de estreno para octubre, ya que el retraso de esta película no ha permitido avanzar con el anuncio del nuevo actor que dará vida a este agente ahora que Daniel Craig oficialmente quedará fuera de este papel, surgiendo rumores de que Tom Hardy o Idris Elba serían el nuevo agente 007, aunque todavía no se ha hecho oficial.

‘No Time to Die’ será la película 25 de James Bond, la cual será dirigida nuevamente por Cary Fukunaga con un guion de él mismo en compañía de Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns y Phoebe Waller-Bridge y esta película será protagonizada por Daniel Craig, además de Rami Malek, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Lea Seydoux y Billy Magnussen y Christoph Waltz, quien regresará como el villano Blofeld.

