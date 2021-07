Perú | “El señor Cerrón cree que ha comprometido a Pedro Castillo”

Beatriz Mejía le recuerda al dueño de Perú Libre que quien aprueba la política de estado es el presidente, no el partido.

Por Roberto Sánchez R.

La jurista Beatriz Mejía Mori manifestó que Vladimir Cerrón, secretario general del partido Perú Libre, puede sugerir a personas como Roger Najar para el premierato, pero que en definitiva será el presidente Pedro Castillo quien decida finalmente quien sería el primer ministro de su gobierno, que tiene que ser una persona de su absoluta confianza.

¿Que opina que Vladimir Cerrón imponga su propia agenda y su primer ministro al gobierno de Pedro Castillo?

Creo que el señor Vladimir Cerrón se ha confundido. No tiene claro lo que implica invitar a un ciudadano para que participe por su partido, más aun cuando la inscripción partidaria es obligatoria. La idea primigenia habría sido facilitar el partido al magisterio, para que pueda acceder a curules en el Congreso y defender la causa magisterial. El señor Cerrón cree que ha comprometido a Pedro Castillo para imponerle decisiones y es un error conceptual, porque en la realidad no es así. El artículo 117 inciso 3 de la Constitución señala que quien aprueba la política de Estado es el Presidente de la República y no el partido.

¿Cerrón estaría en su derecho y Castillo en la obligación de aceptar imposiciones del secretario general del partido?

Cerrón ha propuesto públicamente a Roger Najar como primer ministro. Considero que está en la libertad de proponer a quien le parezca, como lo vienen haciendo organizaciones sociales, pero es el presidente quien tiene que decidir. Ahora, el Presidente del Consejo de Ministros tiene que ser una persona de máxima confianza del jefe de Estado. Tiene que ser el soporte del gobierno y quien garantice la gobernabilidad y los derechos fundamentales de la ciudadanía.

MUJER EXTRAORDINARIA

¿Qué le ha parecido la primera dama, profesora Lidia Paredes, quien ha llegado a Lima para la asunción de su esposo?

La señora Lidia Paredes de Castillo me parece una mujer extraordinaria, según la he visto en declaraciones a la televisión. Creo que después de muchísimo tiempo vamos a tener una primera dama de polendas, a lado del presidente. El mérito de ella es su profunda fe cristiana y la sabiduría que demuestra tener cuando declara, cuando habla de Dios y el reto personal de su esposo como presidente de la República. Pienso que va a refrescar la vida política del país y va a marcar la nota de vida de lo que debe ser el comportamiento de una primera dama.

¿Qué le sugiere esta coyuntura previa a la instalación del gobierno de Pedro Castillo?

En este momento el presidente Pedro Castillo tiene un reto muy grande, que es conformar un gabinete ministerial de consenso que dé confianza a la población. O sea, que contenga personas que hayan destacado por su idoneidad profesional y moral. Que las personas que elija no tengan vinculación necesariamente con la izquierda ni con la derecha, pero que estén dispuestos a trabajar por el país, con sentido netamente patriota para sacar a nuestra nación de la profunda crisis en que se encuentra.

PROTOCOLOS DE MUERTE

¿Cree que la pandemia del covid-19 pueda convertirse en el talón de Aquiles de este gobierno?

Si el gobierno de Pedro Castillo enfrenta a la pandemia como lo que verdaderamente es, con armas realmente efectivas, el problema se puede resolver más rápidamente. O sea, este gobierno debe dejar de seguirle la corriente a la OMS (Organización Mundial de la Salud), porque por ahí hay declaraciones que se van a seguir con las recomendaciones der la OMS. Es decir, se van a seguir con los protocolos de la muerte, porque la OMS ha sido la responsable de todas las crisis que hay en el mundo, con las cuarentenas irracionales, restricciones sanitarias irracionales. El gobierno de Pedro Castillo tiene que resetear todo lo que han hecho los gobiernos anteriores y buscar una vacuna eficaz. Debe manejarse en base a la realidad científica y no en base a postulados políticos de la OMS.

¿Qué opinión le sugiere la presencia del nuevo Congreso que acaba de juramentar?

Bueno, yo tengo grandes expectativas de que le enmiende la plana al Congreso que acaba de salir, que ha aprobado de manera desesperada una serie de cosas que son írritas. Incluso el señor Vizcarra, antes de salir, aprobó una reforma para que sea el Ministerio de Educación el único que apruebe la política educativa, eso para imponernos el enfoque de género, el aborto y sexo contra natura. Me sorprende que ahora aparezca gente que defiende la Constitución y que ha sido la que permitió la violación encarnizada de la Constitución en estos últimos cuatro años.

¿Qué opina que en este nuevo Congreso haya congresistas procedentes del magisterio como Flor Pablo?

Por Perú Libre han entrado como 12 profesores al Parlamento, eso espero que implique que va a mejorar el tratamiento al tema de la educación en todos sus niveles. Espero que esto funcione y, en el caso de la exministra de Educación, Flor Pablo, espero que se suavice y deje de imponer el plan educativo de la Unesco, que es la ideología de género. Pienso que hay que formar una comisión investigadora para investigar a todas estas ONGs que han estado ocasionando un daño irreparable a las familias, a las mujeres y a los niños.