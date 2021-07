Serie de ‘Moon Knight’ ya tendría a su villano

La fase cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel se ha convertido en una expansión tanto de personajes como de formas de llegar al púbico llegando ahora a la plataforma de Disney+ con algunas series originales que presentarán a nuevos héroes y por ende a sus antagonistas y este día se dio a conocer que la serie ‘Moon Knight’ ya tendría villano, ya que el actor Gaspard Ulliel sería en realidad la contraparte de Oscar Isaac.

Marvel Studios confirmó que el actor Oscar Isaac sería el encargado de dar vida al héroe Moon Knight en una serie en solitario, pero hasta el momento poco se sabe sobre esta serie, pues sólo se ha confirmado que el actor Ethan Hawke sería parte de esta producción y algunos rumores señalaban que podría interpretar al villano Sun King o Werewolf by Night sin que se confirmara oficialmente.

Este día el portal Murphy’s Multiverse habría revelado que ‘Moon Knight’ ya tendría villano, ya que aparentemente el sitio web de la agencia de talentos Hamilton Hodell, señala que el actor francés Gaspard Ulliel interpretará a Midnight Man, quien sería el villano de esta serie.

El personaje de Midnight Man apareció por primera vez en el cómic Moon Knight #3 de 1981, donde es un ladrón de arqueologías, pero la arqueóloga Marlene Alraune le dispara y su cuerpo cae en un río y posteriormente se descubre que sigue con vida aunque desfigurado, pero se desconoce si será esta línea la que siga esta producción.

La serie ‘Moon Knight‘ todavía no comienza sus producción, pero no se descarta que comience en cualquier momento ya que aparentemente la serie ‘She-Hulk’ está por terminar sus grabaciones y ambas series se espera que lleguen a la plataforma de Disney+ en algún punto de 2022 si no hay algún tipo de retraso.

