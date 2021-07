SurDeluxe presenta su primer sencillo y videoclip promocional: Mi Ciudad

Conformada por músicos de Venezuela, Argentina y Ecuador, presentan su primer sencillo y videoclip promocional: Mi Ciudad

Con integrantes provenientes de Venezuela, Argentina y Ecuador, surge la agrupación SurDeluxe en la ciudad de Miami, EEUU, presentando una novedosa propuesta que integra diferentes estilos del rock latinoamericano. Comenzaron como una banda de versiones, pero dada la química entre sus integrantes, decidieron componer temas propios, piensan grabar un disco a futuro, tienen en puertas una gira por EEUU y afirman que sueñan con tocar en Venezuela. El primer sencillo promocional se titula Mi Ciudad, acaba de ser estrenado y se puede disfrutar en el siguiente link de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=L9PjZMUqhe8

SurDeluxe está integrada por los venezolanos Alexis Peña (Voz y guitarra), conocido por haber sido cantante de íconos del pop y del rock como Tempano, Poster, Resistencia y Santos Viejos, y Gabriel Silva (Batería), quien tocó con la agrupación de los ex – Zapato3: Solares, así como con Cien Grados, Socialklash y Radikal. La conforman además desde Guayaquil, Ecuador, los hermanos Drouet: Dennis (guitarra) y Ángelo (bajo), contando con un notable recorrido por la movida ecuatoriana, también se hicieron sentir con proyectos en Nueva York y Europa. Completa el line-up el tecladista venezolano-argentino, Nano Spinelli, formado en el piano clásico, con experiencia también en México y EEUU, formó parte de los grupos Fondo Blanco, Trilogy, Simbiosis, Pampa Nation y Sono Dynamo.

En relación al single promocional que sirve de carta de presentación para SurDeluxe, titulado Mi Ciudad, el tecladista Nano Spinelli explica que se trata de una canción “que en su interpretación directa trata de describir la nostalgia del inmigrante al dejarlo todo atrás para empezar de nuevo. De ese éxodo del cual casi todo el planeta está sufriendo hoy en día. En un aspecto un poco más sutil, se trata de raíces, de relaciones, de arrepentimientos, de momentos y situaciones al que quisiéramos volver pero a los que nos damos cuenta que ya no se darán de la misma forma, porque la vida es evolución y cambio constante, hay que buscar nuevos retos y horizontes por los cuales vivir”.

La banda tiene planteada la posibilidad de grabar su primer álbum a futuro, pero por el momento quieren entablar una relación con su audiencia a través de sencillos promocionales, que abarquen temas diversos, mientras definen un poco más su sonido e identidad musical. Para SurDeluxe escribir temas originales siempre fue parte del plan, pero quisieron acoplarse primero como banda y girar juntos un tiempo tocando versiones, lo que les dio la oportunidad de conocerse como personas antes de entrar en una dinámica más íntima como lo es el proceso de creación musical.

Mientras tanto, los comentarios positivos al tema Mi Ciudad no se hicieron esperar: “la reacción desde el día que la tocamos por primera vez ha sido abrumadora e inesperada. No hay concierto en el cual no se acerque alguien al final para expresarnos gratitud por el tema y por cómo los toca de diferentes formas. Es muy emocionante conectar de esa manera y escuchar las historias de la gente que nos vamos encontrando en el camino, de orígenes totalmente diferentes pero todas convergen en el amor y la nostalgia por sus raíces. De verdad que eso nos llena de gratitud y de orgullo por lo nuestro”.

En cuanto a los planes de gira, la banda comenta: “a raíz de la pandemia fue todo muy difícil para el mundo de la música, pero a pesar de eso logramos mantenernos activos y logramos viajar a diferentes ciudades de EEUU como Atlanta, Milwaukee, Minneapolis, Tampa, Orlando y vienen muchos más alineados a medida que todo se vaya abriendo y volviendo a la vida. El artista quiere ser escuchado, especialmente en su tierra y por su gente, por lo que nos gustaría tocar en Venezuela, Ecuador y Argentina”.

La canción Mi Ciudad contó con la producción, mezcla y masterización de Henry Arias. El videoclip fue producido por la propia banda y su edición la realizaron Alexis Peña y Fernando Spinelli. Las tomas alternas y aéreas con drone las realizaron Eduardo Segovia y Mauricio Rengifo respectivamente. Participó la pintora Zhanat Manceri. Fue grabado en el Hotel Serena, Aventura, Florida, EEUU.

Sigue a SurDeluxe en sus redes sociales:

Facebook @SurDeluxeBand

Instagram @surdeluxe

YouTube SurDeluxe Miami