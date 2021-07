▷ El Vaticano abrió juicio contra Cardenal Angelo Becciu #27Jul

Por primera vez un candenal se enfrenta a ante la justicia en el territorio de la Santa sede. El Vaticano abrió juicio conta Cardenal Angelo Becciu, debido a una serie de supuestas irregularidades financieras en la Secretaría de Estado de las que se declaró “inocente de toda acusación”.

«“Obediente al papa que me ha enviado a juicio, siempre he sido obediente al papa, que me ha encargado muchas misiones en la vida y que ha querido que fuera procesado. Estoy sereno, con la conciencia tranquila”, refirió Becciu, quien era considerado como uno de los más poderosos de la Curia.

El Vaticano abrió juicio conta el Cardenal Angelo Becciu, a través del tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, el cual celebró hoy la primera audiencia del juicio contra Becciu y otras nueve personas entre clérigos y laicos vinculados a la Secretaría de Estado, órgano de Gobierno, y financieros del ámbito internacional.

Entre la lista de delitos figuran la estafa, abuso de autoridad, malversación, corrupción, blanqueo de capitales o apropiación indebida. Becciu afronta los de abuso de poder y peculado.

En el centro de las investigaciones, iniciadas en 2019, está la compraventa de un edificio en un lujoso barrio londinense cuajada de presuntas irregularidades, así como la gestión del Óbolo de San Pedro, que invierte los donativos de los fieles en obras de caridad.

Primera vez que un Cardenal es juzgado

Se trata de un proceso histórico por ser la primera vez que sienta en el banquillo del Vaticano a un cardenal, juzgado por jueces laicos, pues los hechos remontan a 2013, cuando él era sustituto de la Secretaría de Estado.

El considerado autoridad eclesiástica, de 73 años, acudió a la vista, junto al que fue su secretario, Mauro Carlino: “Los jueces sabrán ver los hechos y espero que reconozcan mi inocencia”, expresó el Cardenal.

Durante 7 horas se extendió la audiencia, presidida por el juez Giuseppe Pignatone, y fue deidcada a a limar detalles procesales. Se llevó a cabo en una de la más amplias salas de los Museos Vaticanos.