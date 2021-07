Adriana Azzi: Horóscopo del 28 de julio de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 28 de julio de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Creer.

Número de suerte: 580

Viaje por diversión. Hecho curioso con cepillo de barrer o escoba en una casa. Se aleja amigo negativo. Cambios de actitud con tus amistades. Cuidado con las manipulaciones. Chisme entre amigo por algo de una pareja del mismo entorno. Cuidado con salidas nocturnas. Hecho con una fiesta.

Trabajo: Deberás firmar una carta. Amigo que te ayuda en un trabajo que debes entregar.

Salud: Amigdalitis.

Amor: Gastos por aventuras platónicas. Te involucras con una persona sin poder evitarlo.

Parejas: Se aleja una persona negativa de tu entorno. Cambios y temas que llegan a tu vida.

Solteros: Una persona que llega a tu casa de improvisto. Hijo que ocasiona gastos. Debes cumplir con lo que prometes.

Mujer: Fluye la energía en los negocias que hacen. Logros y triunfos. Llevas a hijo al odontólogo. Cambios en tu rutina.

Hombre: Discusiones con tu hermano que te saca de tu cabales. Invitación a cenar. Juegos que disfrutas.

Consejo: Ten prudencia en lo que haces.

Tauro

Palabra clave: Integrarse.

Número de suerte: 133

Harás hincapié en principios y éticas morales. Hermana que te pide ayuda en un problema de gastos para algo personal. Celebraciones y alegrías por triunfo. Compras de materiales. Hecho curioso con una mujer recién conocida. Logras vencer y obtener éxito. Reunión con celebraciones.

Trabajo: Nuevos proyectos. Mantén el optimismo que te caracteriza. Compañero te invita a una fiesta.

Salud: Dolor en un pie.

Amor: Serás cupidos en un grupo de amigo. Alguien que trabaja en salud que te gusta mucho.

Parejas: Hecho curioso con un adorno en tu cuarto. Cambio de moneda extranjera. Asistes a fiesta.

Solteros: Sentirás que llevas la batuta en relación. Hecho curioso con moneda del extranjero.

Mujer: Viaje por carretera de noche. Tendrás que compartir con alguien que no te agrada.

Hombre: Nacimiento en la familia que te da felicidad. Cuidado con caídas. Buenas noticias en lo económico.

Consejo: Actúa con bondad.

Géminis

Palabra clave: Separación.

Número de suerte: 570

Viaje a otro país. Dale más valor a tu familia. Alguien te reclama por falta de colaboración. Compra de propiedades. Ayudaras en una fiesta que celebran. Te regalan flores que te gustaran. Algo con festejos que te tocará trabajar. Estreno de obra que serás un invitado especial. Se aclaran malos entendido.

Trabajo: Cambio de empleo. Decisiones de un proyecto que presentas. No hagas nada apurado.

Salud: Hacer terapias.

Amor: Tienes algo especial en tus mano no lo pierdas. Te dan una buena noticia en el amor.

Parejas: Aprende a negociar con tu pareja. Salidas nocturnas. Inicias estudios.

Solteros: No dejes que otros hagan el trabajo que te corresponde. Impones tus ideas en un equipo.

Mujer: Te regalan algo que necesitas no lo rechaces. Te regalan un libro. Cuidado con los nervios.

Hombre: Harás todo lo posible por tratar mejor a la persona que está a tu lado. Te dan una oportunidad que no puedes perder.

Consejo: Haz diferencia en las cosas que haces.

Cancer

Palabra clave: Solidez.

Número de suerte: 744

Estarás vendiendo algo que te trae buena suerte. Evita confrontar a alguien por chismes. Disfrute en juegos de azar. Niños con alegrías. Mudanza segura de imprevisto. No dejes que otros Decidan por ti. Compra de alimentos con apuros. Madre que te pide hablar. Controla tu mal carácter.

Trabajo: Lucha de poder de varios jefe. No invierte tu tiempo en situaciones que no dejan provecho.

Salud: Malestar de oído.

Amor: Trabajo constante y tendrás éxito. Te ofrecen un nuevo empleo. Pon más empeño.

Parejas: Te sientes muy cercano a una persona de tu entorno donde vives. Evita la frialdad.

Solteros: indecisiones. No te mientas a ti mismo. Alguien te pide que lo dejes solo (a).

Mujer: Deja la presión. Algo que en el camino se voltea. Alguien que te pide perdón por lo que hizo.

Hombre: Cuidado con los exceso. Se hace justicia y llega la claridad a una situación. Te sientes encerrado.

Consejo: Ten humildad ante todo.

Leo

Palabra clave: Dignidad.

Número de suerte: 922

Vitalidad. Momentos de disfrute familiar. Sensación de cansancio. No quieres asistir a una reunión familiar. Molestia en tu casa. Algo que se daña por negligencia de otros. Dinero por azar inesperado. Cuidado con lo que comes. Cambio repentino de ideas y pensamientos. Motivaciones.

Trabajo: Mal humor de compañeros que te trae problemas. No discutas con tu jefe. Se responsable.

Salud: Asistir al odontólogo.

Amor: Se positivo (a) en todo lo que buscas en el amor. La felicidad se apodera de ti. Nuevas emociones.

Parejas: No puedes controlar a alguien conocido. Personas con dificultades en tu casa.

Solteros: Nuevos reto. No permitas que otros decidan por ti. Amigo que te pide ayuda en ventas.

Mujer: Sensibilidad por fotos del pasado. Sacaras cuenta para hacer viaje y organizar lo que quieres.

Hombre: Cuidado con persona de mal carácter. Sabrás de un familiar que habla mucho.

Consejo: No permitas que te manipulen.

Virgo

Palabra clave: Vivir.

Número de suerte: 313

La humildad es muy importante. Escogerás el momento propicio para pedir lo que quieres. No te sientas solo (a). Sientes que las personas que están contigo no te escuchan. No pongas las cosas más difíciles. Consigues nuevas metas. En el amor tendrás sorpresas. Se abren los caminos.

Trabajo: Algo con un vehículo que se hace realidad. No confíes en todo el mundo. Encuentras algo en la calle.

Salud: Sin novedad.

Amor: Llego el momento de entregar algo a tu pareja. Celebras un compromiso esperado. Matrimonio.

Parejas: Estarás en la ruta que quieres. Una pareja amiga muy adinerada y de poder que recibe concejo.

Solteros: La familia permanece junta. El padre o jefe dirá las pautas de lo que se hace en un viaje.

Mujer: Debes cuidar más a tu familia. Compra de vehículo que te produce beneficios. Alegrías.

Hombre: Mujer o amiga que te dice la verdad en tu cara. Cambios en tu sitio de trabajo.

Consejo: Enciende una vela morada y pide lo que quieres eliminar.

Libra

Palabra clave: Celebración.

Número de suerte: 609

Mira las cosas en positivo. Demuestras afectos a niños. Ganas dinero en el azar. Tendencia a comer mucho. La suerte te acompaña. Alegrías y triunfos. Cambios en tu empleo. Viaje por negocios. Los astros está a tu favor aprovéchalo. Alegrías. Suerte. Inicias estudios que están pendientes.

Trabajo: Es necesario pensar en tu estabilidad económica antes de tomar una decisión.

Salud: Relájate.

Amor: Reencuentro o llamadas telefónicas de un familiar o persona querida. Logros en el amor.

Parejas: Mudanza segura. Ayuda a alguien en lo laboral. Te enteras de alguien que tiene doble vida.

Solteros: Debes apoyar en tu casa a familiar de mal carácter que se va de la casa. Celebraciones y alegrías.

Mujer: Paseos en grupo disfrute. Algo importante para tu empleo. Ayuda y colaboración de amigos.

Hombre: Te encantará trabajar con personas de la política. Es tu oportunidad para demostrar que eres capaz.

Consejo: La vida es una disfrútala.

Escorpio

Palabra clave: Optimista.

Número de suerte: 429

Inicias un viaje. Nuevos romances con personas muy joven. Una persona amiga te pide que le ayudes en lo esotérico. Cuidado con el interés que tienes por otra persona. Algo con música fuerte. Inicias hacer ejercicios. Te dirán que estás muy bien. Logros y triunfos. Organizas ideas.

Trabajo: Alguien se va de tu trabajo y deberás preguntarle en lo que trabaja. Ganancias inesperadas.

Salud: Indigestión.

Amor: Superas una pérdida. Le pones fin a una situación. Volverás a un lugar muy querido.

Parejas: Proyectos con tu pareja. Deja los miedos habla expresa lo que sientes. Deja el pasado.

Solteros: Tensión en el ambiente. Pon orden en la finanza. Estabilidad y prosperidad en lo monetario.

Mujer: Se quieren imponer en un horario que te molesta. Te sientes triste por alguien que se va de tu lado.

Hombre: Nuevas ilusiones. Miedo aceptar una verdad. Deja lo material concéntrate en lo que te conviene.

Consejo: Ten palabras dulce con alguien especial.

Sagitario

Palabra clave: Soledad.

Número de suerte: 928

Hecho curioso con periódico. Se aclara malentendido con tu pareja. Aceptas una invitación aunque no te gusta la persona. Limpieza profunda en tu casa. Cuidado con reclamos en la calle. Concurso o competencia que ganas. Brindis y celebraciones. Compras un regalo especial.

Trabajo: Por cuestiones de pago trae problemas en tu sitio de trabajo. Exceso de actividades.

Salud: Cambio de hábitos alimenticios.

Amor: Discusiones. Te vas de un sitio con mucha tristeza. Cambios en tu vida. Salida para siempre de un lugar.

Parejas: Viaje al exterior por negocio. Conversación con tu pareja por problemas económicos.

Solteros: Sientes que haces muchas cosas a la vez. Se prudente con los gastos. Salida nocturna.

Mujer: Te darás unos masajes. Inicias rutina de ejercicios. Debes cumplir con las promesas.

Hombre: Disfruta el éxito. Comida especial para ti. Asistes a un lugar de mucha música.

Consejo: Haz las cosas con amor.

Capricornio

Palabra clave: Recordar.

Número de suerte: 058

Estarás buscando un crédito bancario y te dan respuesta rápida. Estudiante con mucha preocupación por algo que quedó pendiente. Buscas ayuda. Estarás en una reunión donde la pasas muy bien y conoces nuevos amigos. Deja la soledad. Contacto en sitio cultural. Dudas para invertir. Viaje.

Trabajo: Debes ordenar lo que haces para que el tiempo te alcance. Algo con choferes en tu trabajo.

Salud: Malestar en la vista.

Amor: Contrariedades pasajera. Asistes a un lugar de mucha música. Amiga que te busca.

Parejas: Todo lo relacionado en lo económico o laboral será solucionado ya que tienes las herramientas en tus manos.

Solteros: Cambio en posición política. La prosperidad está en tus manos. No permitas que otros digan que hacer.

Mujer: Viajes con muchas alegrías. Cambio en fecha de boda. La estrella te acompaña.

Hombre: Dinero que llega a tus manos o cancelan facturas pendiente que creías perdido. Nuevas decisiones.

Consejo: No puedes sanar lo que no quieres aceptar.

Acuario

Palabra clave: Escuchar.

Número de suerte: 616

Adelante no importa que las cosas están lentas pero son tuyas. Ten paciencia y concéntrate. Disfrute en sitio montañoso. Notarás que tienes mayor facilidad de hablar. Debes seguir tu destino. Verás una ex pareja en la puerta de tu casa. Irás al cine. Buscas asesoría. Dejas l rutina.

Trabajo: Nuevas ideas que te cambian todo lo que habías pensado. Lo que estás buscando lo logras.

Salud: Atiende el dolor de los pies.

Amor: Inesperadamente todo cambia en los sentimientos. La rueda de la fortuna está contigo.

Parejas: Sentirás mucha preocupación. Demasiada cosas por hacer. Cambios y movimientos en tu rutina.

Solteros: Cuidado con las mujeres en tu entorno. Te dirán algo inesperado. Tendrás que cumplir con tus funciones.

Mujer: Celebración familiar. Viajes de ida y vuelta. Alguien que llega de fuera y estará en tu casa.

Hombre: Todo lo esperado llega. Busca seguridad en negocio que inicias. Nuevas ideas.

Consejo: Pídele a tu Ángel de la guarda.

Piscis

Palabra clave: Participación.

Número de suerte: 744

Buenas energías. Salidas y disfrute en familia. Recuerdos. Decepción en la vida. Cambia tu forma de pensar o de ver las cosas. No hagas reclamos con gritos. Tendrás el poder de cambiar las cosas. El humor debes tratar de cambiarlo. Piensa antes de hablar para evitar conflictos.

Trabajo: Oferta y demanda. Algo con un documento que debes firmar. Resuelves asunto importante.

Salud: Hacer evaluación médica.

Amor: Nuevas amistades. Viaje de ida y vuelta con alguien que te gusta. Fin de una relación.

Parejas: Alegrías por logros en lo económico. Verás el cambio de tu pareja después de una conversación.

Solteros: Amigos con conflictos que te enteras. Malos comentarios que te traen problemas.

Mujer: Debes tomar decisiones no te lamentes de lo que pase. Tristeza en la familia. Escuchas música.

Hombre: Ambiente aburrido que quieres cambiar. Le pides ayuda a tu pareja para solucionar algo laboral.

Consejo: Dios dice ayúdate que yo te ayudare.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial