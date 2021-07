Chyno y su esposa niegan separación

El equipo del cantante venezolano, Chyno Miranda desmintió los rumores que aseguraban que se había separado de su esposa, Natasha Araos.

“Nos comunicamos con el equipo de Chyno y niegan rotundamente estos rumores y sinceramente nos alegra muchísimo porque después de que la semana pasada Chyno y su esposa hablaran tan lindo uno del otro, sería muy triste que estuvieran viviendo eso”, comentaron en el programa «El Gordo y La Flaca».

Los rumores comenzaron a difundirse luego de que a través del programa Chisme No Like, el conductor Javier Ceriani confirmó que Araos había «botado» al artista de su casa, motivo por el que el intérprete habría regresado a Venezuela para poder costear su recuperación y Nacho le estaría ayudando a financiar sus viajes.

Habla la esposa

Natasha Araos, la esposa de Chyno Miranda, envió un mensaje de gratitud para con su familia, en medio de los rumores que se han dado a conocer en redes sociales sobre una separación entre ella y el cantante.

Araos, dejó saber un mensaje a través de sus historias de Instagram en donde aclaró a sus seguidores que en este momento de su vida solo se encuentra enfocada en las cosas positivas que ha podido cultivar tales como su familia y su matrimonio.

La venezolana comentó que se encontraba nostálgica tras ver algunos videos de cuando su hijo Lucca estaba más pequeño. Ella dijo “Realmente el tiempo pasa volando, o sea, realmente en un abrir y cerrar de ojos pasaron 2 años (…) Hay que vivir el aquí y el ahora mi gente, hay que aprovechar el momento de vivir, de apreciar a la gente que tenemos porque el tiempo no perdona”.

“Hay que valorar el tiempo, no desperdiciarlo con cosas que no sirven, que no te hacen feliz”, fue parte del mensaje que envió Araos mediante sus historias de Instagram.

Cabe destacar que este video surge en medio de una polémica desatada en redes sociales donde aseguran que ella y Chyno Miranda se separaron y que incluso habría echado fuera de su casa a la mamá del artista.

Con información de La Verdad /La Nacion

Por: Reporte Confidencial