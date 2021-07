Perú | “La Constitución ha tenido más de 90 enmiendas y no ha pasado nada”

Enrique Wong, segundo vicepresidente del congreso, en contra de ir a una Asamblea Constituyente.

Por Roberto Sánchez R.

El médico Enrique Wong, recientemente elegido segundo vicepresidente del Congreso, manifestó en charla con LA RAZÓN que, desde la Mesa Directiva que preside María del Carmen Alva, trabajará por la defensa y el respeto a la Constitución, la institucionalidad y mejorar la contención de la lucha contra la pandemia del covid-19.

¿Cuál es la primera acción que tomaría la Mesa Directiva dentro de la agenda cargada de temas pendientes?

Vamos a apoyar en todo lo necesario para que el cáncer de la corrupción se pueda controlar. Haremos una lucha efectiva contra la corrupción con un proyecto de ley que no llegó a presentarse y que es una ley de control concurrente de la Contraloría General de la República, que va a permitir que el control se haga a la par de la obra de infraestructura y no al final, porque eran obras que nunca se terminaban. Ocurría que en las famosas “adendas” contractuales estaba todo “el arreglo”. Y ahí empezaba la gran corrupción a todo nivel.

¿El control debería empezaría desde que otorga la buena pro, donde las adendas se usan para tapar colusiones?

El control debe hacerse desde el momento que se firma el contrato o se haga la licitación. Y que el control sea vinculante, en el sentido que los planteamientos de especialistas en infraestructura, sean ingenieros, arquitectos u operarios, sirvan para desarrollar una sólida labor de fiscalización. Debemos tratar de que se incluya el expediente técnico completo, de cuándo comienza y cuando termina la obra, qué material se va a llevar, algo parecido a los edificios de los Juegos Panamericanos que, con una buena fiscalización se terminaron a tiempo. Sin embargo, hay obras que nunca se terminan, como el caso del Hospital “Antonio Lorena” en el Cusco.

CAMBIO DE CONSTITUCIÓN

¿Usted es partidario de que se cambie la Constitución, como plantea el partido Perú Libre?

No. De ninguna manera, porque no es necesario. Aunque las propuestas del presidente (Pedro Castillo) son respetables en el buen sentido de la palabra, pueden ser mejoradas, como en la Constitución del 93, que ha tenido más de 90 cambios y enmiendas en sus artículos y no ha pasado nada. Y eso se puede hacer: se puede mejorar, cambiar, suprimir, algún artículo de la Constitución. Lamentablemente todos los países en que ha habido asamblea constituyente han tenido problemas de empobrecimiento. Con ese tema los gobernantes buscan permanecer más años en el poder: Chávez en Venezuela, Ortega en Nicaragua, hay muchos ejemplos.

¿La elección de los magistrados del Tribunal Constitucional que quedó trunca, ustedes la van a priorizar?

En el 2013 hubo un escándalo por la llamada “repartija”. Yo, en parte, asumí esa gran responsabilidad y logramos nombrar a los seis miembros del Tribunal Constitucional. Igualmente, podemos hacerlo ahora, pero primero tenemos que despejar todo tipo de ideología y sesgo político, de beneficio partidario, de intereses personales. Debemos presentar cada quien sus mejores cuadros y mejores profesionales y evaluamos todo. Se puede hacer un buen trabajo. Por qué no hacerlo ahora, usando los mismos principios de la meritocracia. Evaluemos su experiencia y su hoja de vida.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

¿Le preocupa cómo está la economía peruana en estos momentos, con los precios de los productos de primera necesidad por las nubes?

El costo de vida ha subido el 12%. Una botella de aceite está sobre 12 soles y el gas, de 40 soles, pasó a 50 soles. No es justo que los acaparadores y especuladores eleven los precios a la población de economía baja. Hay fuga de capitales, ahorita mismo han salido del país más de 15 mil millones de dólares. ¿Cuánto podríamos hacer con ese dinero para mejora del país? Eso lo crea la incertidumbre. La economía peruana tiene que ser reactivada. La cantidad de desempleados es de 2 millones y medio, por lo que necesitamos mantener nuestro sistema económico, que no es malo.

¿Considera que esta Mesa Directiva que usted integra le hará contrapeso al Ejecutivo, que tendrá que ser fiscalizado?

Independientemente de nuestro rol fiscalizador, considero que primero tenemos que apoyar al Gobierno. Pedro Castillo ha dicho públicamente, el día 23 de julio en el “balconazo”, que no es comunista y que está dispuesto a abrir las puertas, aún a quienes piensan diferente. Ha dicho que no es violentista y mucho menos terrorista. Y si es así, tenemos que apoyarlo. Lamentablemente tiene a su costado alguien que le quiere bajar la llanta como Vladimir Cerrón, que en su congreso partidario ha dicho todo lo contrario a lo que Castillo ha expresado el día anterior.