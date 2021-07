▷ Colombia considera una «obligación epidemiológica» vacunar a los venezolanos #29Jul

Fernando Ruiz, ministro de Salud de Colombia, aseguró este jueves 29 de julio que el gobierno colombiano tiene la «obligación epidemiológica» de vacunar contra la COVID-19 a todos los venezolanos que habitan su territorio.

«Tenemos un compromiso y tenemos una obligación epidemiológica, también de salud pública», aseguró el ministro colombiano.

Comentó que vacunas a los venezolanos no es una opción, ya que estos forman parte de la población en Colombia, así que es obligatorio buscar el resguardo de todos los que habiten en el país.

“Si no los vacunamos, no vamos a generar inmunidad del rebaño, no vamos a generar protección”, argumentó.

«Esas personas necesitan apoyo de la cooperación internacional para el tema de vacunación», mencionó al respecto, por lo que espera que puedan concretarse los antídotos necesarios para cubrir la demanda en el país.