Adriana Azzi: Horóscopo del 29 de julio de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 29 de julio de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Bendecir.

Número de suerte: 823

Indecisiones por gastos pendientes. Sales de una situación difícil. Celebraciones y alegrías. Disfrute por viaje. Logras firmar un documento pendiente. No hagas las cosas apresuradas. Nuevas invitaciones a un negocio esperado. Viaje que realizas por negocio.

Trabajo: Has las cosas con calma. Socio o jefe que espera por ti. Ten confianza en lo que quieres.

Salud: Necesitas descansar.

Amor: Deja de llorar, con eso no solucionas nada. Olvida el pasado. Lo que no es tuyo y no te hace feliz déjalo.

Parejas: Decides casarte con la persona que vives. Alegrías. Celebraciones. Cambios necesarios que debes hacer.

Solteros: Conciliación con personas de poder en tu entorno. Buscas algo del pasado de cuidado.

Mujer: Tendrás mayor conexión de pensamientos con tu pareja. Algo con una adopción. Llegan herramientas para solucionar algo.

Hombre: Abre los ojos ya que tienes el amor a tu lado y no lo ves. Cuidado con las debilidades.

Consejo: Supérate, por ti.

Tauro

Palabra clave: Logros.

Número de suerte: 991

Mudanza cambios y logros por lo que estás luchando. Tienes en las manos las herramientas para hacer lo que quieres. Escucha lo que te dicen en lo económico. Buenos días en los movimientos que haces. Pendiente con las personas que está en tu entorno. Documentos que debes arreglar.

Trabajo: Escucha tu yo interno en lo laboral. Muchas ideas que pones en marcha. El mundo en tus manos.

Salud: Deja la tristeza o nostalgia.

Amor: Consejo de amigo (a) que te ayuda en algo personal. Sientes que te están ocultando algo.

Parejas: Escucha consejo de un familiar. Compras por viaje. Todo llega ten calma, hay solución a todo problema.

Solteros: Estas muy alejado (a) de los tuyos. No importa donde estés o con quien lo importante es que tú te sientas bien.

Mujer: No hagas esperar a la persona que te ayuda. Compras en centro comercial con amigas.

Hombre: Ve bien las cosas que quieres. Debes cumplir con tus obligaciones. Nuevos jefes.

Consejo: Nuevas proyecciones que activas.

Géminis

Palabra clave: Estabilidad

Número de suerte: 693

No escuches comentarios negativos. Ten calma y paciencia. Padre que te busca. Debes apostar a lo bueno. Nuevas posibilidades. No te quedes detenido ante una situación para tu bienestar. Viaje por carretera con disfrute. Madre pendiente de hijos. Caminos abiertos en el dinero.

Trabajo: Tendrás mucho sacrificio para lograr lo que quieres. Adelante no te detengas en tus proyectos.

Salud: Cuidado con los exceso.

Amor: No coloques tantos obstáculos en el amor. Pendiente con la familia problemática, aléjate.

Parejas: Alguien cercano que se siente mal y te necesita. Cada día entiendes amas a tu pareja.

Solteros: Controla tu actitud. Haz efectivo lo que quieres tener. Decepción con las personas a tu lado.

Mujer: Estás en la lucha para mejorar y cambiar tu vida. Dinero que llega por compras. Vences un obstáculo.

Hombre: Te quieres ir de donde vives. Inestabilidad en lo personal en tu vida atiende tu parte espiritual.

Consejo: Haz las cosa con calma.

Cancer

Palabra clave: Dudas.

Número de suerte: 603

Debes aclarar las cosas para que todo salga en perfecto orden. No te detengas adelante ten las fuerzas para luchar. Vences un obstáculo. Cambios necesarios que debes hacer. Controla tu mal carácter. Deja el miedo y di las cosas que no te gusta. Nuevas oportunidades. Pon orden.

Trabajo: Adelante con lo que quieres hacer en lo económico o laboral el cambio te favorece.

Salud: Dolor en la espalda.

Amor: Nuevos proyectos con tu pareja. Invitación a una inauguración. Cuídate de las mentiras.

Parejas: Deja el pasado todo tiene un final. Cuidado con las palabras que dices en una reunión. No hagas comparaciones.

Solteros: Compras de prendas o regalo. Nuevas razones para irte de un lugar. Llegas tarde a un sitio.

Mujer: Tu vida dará un cambio. No llores por el que se va, verás la vida de otra forma, después de un viaje.

Hombre: Situación que termina con una relación. Estarás practicando para un baile. Nuevos inicios.

Consejo: No todos van actuar como tú quieres.

Leo

Palabra clave: Derrotar.

Número de suerte: 848

Sales de una situación difícil que te preocupa. Organiza lo que quieres hacer. Recoges lo que sembraste. Nuevos logros y triunfo. Lo que es tuyo llega. Reunión con muchas personas por lo económico. Inicias algo nuevo con mucho triunfo. Escucha tu yo interno. No te canses.

Trabajo: Firmas un contrato nuevo. Mujer pequeña de cuidado en tu entorno laboral. Pagos que recibes.

Salud: Controla los nervios.

Amor: Ten conciencia a quién escoges para estar contigo. Tristeza por alguien amado que se va.

Parejas: Cuidado con personas que están apurados y están a tu lado. Invitación a paseo

Solteros: Estas muy alejado (a) de los tuyos. No importa donde estés o con quien lo importante es que tú te sientas bien.

Mujer: Recibes una llamada importante de alguien que se viste de blanco. Algo en lo que has puesto mucho esfuerzo no se da.

Hombre: Controla la inseguridad. Algo con permiso de una institución. Sales de viaje por disfrute.

Consejo: Escucha a dios. Búscalo.

Virgo

Palabra clave: Amanecer.

Número de suerte: 224

Inicias un cambio en lo económico. Reunión familiar muy positiva. Nuevas emociones en tu entorno en lo personal. Aléjate de personas chismosas o conflictivas. Nuevas personas a tu lado. Inicias un negocio en positivo. La rueda de la fortuna a tu lado. Lo que quieres trabajar lo logras.

Trabajo: Pendiente con compañeros con muchos chisme. Llega lo esperado en lo económico.

Salud: Pendiente con dolores en el pecho.

Amor: Dia de muchas emociones. Amigos que te encuentras y comparten un café y te ofrecen algo nuevo.

Parejas: Cuidado con algo que no te beneficia. No te dejes engañar con palabras bonitas que no son verdad.

Solteros: No cuentes lo que vas hacer. La responsabilidad ante todo en lo que te comprometes.

Mujer: Mucha discreción con comentarios de amigos. Salidas nocturnas con disfrutes. Tendrás temas seductores.

Hombre: Evita presiones de la persona que te gusta. Cambios de viaje o paseos con un grupo.

Consejo: Busca tu paz en tu entorno.

Libra

Palabra clave: Herramientas.

Número de suerte: 804

Nuevas posibilidades de vencer cualquier obstáculo. Soluciones que llegan tus manos por algo personal. Algo con el amor a tu lado. Llamadas que te toma de sorpresa. Cambio en lo personal o mucho disfrute con alguien que te gusta. Paseos a sitio de mucho frío. Amiga que te busca por trabajo.

Trabajo: Tu aprendizaje en lo profesional te da una sorpresa. Cambio de empleo que es necesario.

Salud: Hacer ejercicios.

Amor: Nuevas propuestas. Cuida tu imagen. Solucionas un problema de dinero. Debes iniciar una rutina de ejercicios.

Parejas: Dejas la rutina. Cuídate de la infidelidad. Te descubren con otra persona. Nuevas personas en tu vida.

Solteros: Inicias estudios. Trabajados forzados que harás. Sentirás que eres libre por que una persona se fue de tu vida.

Mujer: Algo con un equipo donde verás con claridad quien es quien. Inicias un cambio en tu vida y nuevo empleo.

Hombre: temporada baja en estos días. Algo con exámenes pendiente que debes hacer. Sal de la rutina.

Consejo: Mantente firme en tus ideas.

Escorpio

Palabra clave: Caminos.

Número de suerte: 194

Sale de tu vida, una situación de conflicto. La estrella de la fortuna te acompaña siempre. No recuerdes el pasado, sigue adelante. Cierras un ciclo inicias otro. Pendiente con embarazo en puerta. La abundancia se activa. Sé más positivo en lo que quieres iniciar. Cambia la actitud.

Trabajo: Llamadas importante por algo de un nuevo empleo o una oficina que te entregan.

Salud: Tomar más agua.

Amor: Nacimientos de niños con alegrías y nuevas emociones. Disfrutas una reunión. Comunicación importante.

Parejas: Nuevas propuestas en tu vida y no sabes qué hacer con tu pareja o familia. Todo avanza.

Solteros: No debes prestar tus cosas personales. Debes saber a dónde quieres ir ante de decir que si a una invitación.

Mujer: Remodelaciones. Descubres una traición. Gastas mucho dinero en comida. Mudanzas con la familia.

Hombre: Familiar cercano a tu casa que dice cosas, que te molesta. Nuevas cosas en tu vida. Cambio de empleo.

Consejo: Ten paciencia en lo que haces.

Sagitario

Palabra clave: Estabilidad.

Número de suerte: 792

Sales de vacaciones para disfrutar con tu pareja. Quédate tranquilo (a) en tu entorno. Nuevos inicios en lo laboral. Alguien te hace una invitación a paseos. Limpieza espiritual que debes hacer en tu casa. Cuidado con caídas. Cambios inesperados para mejorar lo económico. No grites tanto.

Trabajo: Ganancias no esperado. No te alejes de alguien que te ayuda. Debes estar firme en lo que quieres.

Salud: Indecisión en cambio de médico.

Amor: Asistirás a una iglesia. Hoy tendrá el final de una situación agradece lo que tienes. Bendiciones en este dia.

Parejas: Tienes en tus manos las herramientas para lo que quieres. Vences obstáculos.

Solteros: Nuevos caminos. Se activa el amor con persona allega.

Te ganas un dinero extra.

Mujer: No discutas con ´personas muy querida ya que no son sinceros contigo. Te avisan de empleo.

Hombre: Algo en tu casa que trae alegrías. Cuidado con un golpe en la espalda. Aclaras algo en tu casa.

Consejo: La fe es importante, no la pierdas.

Capricornio

Palabra clave: Yo.

Número de suerte: 401

Aléjate de los malos pensamientos. Te alejas de una persona que te hace la vida cuadrito. Hazte una limpieza espiritual. Se activa la energía del amor. Pon orden en tu vida o el carro que tienes. Darás nuevos pasos. Sé más selectivo con los amigos. Nuevos aliados que te apoyan. Crecimiento.

Trabajo: Se hace justicia en una situación en lo laboral. Compras en la oficina que trabajas.

Salud: Mejorando.

Amor: Pondrás orden en tu vida social por la comunicación. Te enamoras de alguien comprometido (a).

Parejas: Se te cumple una ilusión. Verás el camino abierto en una mejor relación con tu pareja.

Solteros: Diferencia de carácter con la persona que vives trae conflictos. Sientes nadie valora lo que haces.

Mujer: Solucionas un problema con personas queridas. Hecho curioso con un anillo que recibes. Felicidad.

Hombre: Estabilidad que creías imposible llega. Paseos a sitio de agua. Logras unión familiar.

Consejo: No puedes controlar todo.

Acuario

Palabra clave: Firmas.

Número de suerte: 024

Queridos cuidado con discusiones en la calle. Decisiones apresurada ten calma deja la angustia. Sé más positivo (a). Bendiciones en una lucha que llevas. Solucionas un problema en lo económico. Firmas que logras. No escuches chisme. Cree en lo que tú eres. Debes dormir un poco más.

Trabajo: Ten confianza en lo que haces o con quien trabajas. Mujer alta que te ayuda en lo laboral.

Salud: Sin novedad.

Amor: Selección de una fecha para una boda. Cambios en algo que quieres hacer con tu familia.

Parejas: Inicias un trabajo con un nuevo grupo. Nuevos proyectos. Haces muchas cosas a la vez.

Solteros: Sucesos que cambian tu dia a dia. Cuidado con persona cercana con malas energías.

Mujer: Nuevos sentimientos a tu lado. Ten paciencia con hijos. Deberás ayudarte con baños espirituales.

Hombre: Cambio en el plano familiar por un viaje que no se realiza. Olvida ese amor del pasado.

Consejo: Respeta para que te respeten.

Piscis

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 455

Debes llegar a un acuerdo con la persona que está a tu lado. Tienes en tus manos lo que quieres hacer con mucho poder. Luchas por tus metas. Hombre de poder que te apoya. Celebraciones y alegrías. Debes controlar las emociones en una reunión. Se activa lo económico.

Trabajo: Pendiente con los cambios que hacen en tu entorno laboral. No te quejes tanto.

Salud: Operación o cirugía de estética pendiente.

Amor: No digas no sin saber qué es lo que te ofrecen o te piden. Obtienes nuevas posibilidades en viaje con tu pareja.

Parejas: Cuidado con personas que están apurados y están a tu lado. Invitación a paseo.

Solteros: Sé más amable con las personas que están a tu lado. No maltrates quien te quiere.

Mujer: Trata de cultivar tu potencial espiritual. Nietos que te espera por lo que ofreciste. Bendiciones en este dia.

Hombre: Sentirás descuido y falta de cariño de tu pareja. Cuidado con las personas que no soportas.

Consejo: No permitas manipulaciones, se tú.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial