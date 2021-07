Aracely Arámbula dice que nunca hablará mal de Luis Miguel

Aracely Arámbula siempre evita hablar de Luis Miguel, padre de sus hijos, y pese que es una de las preguntas más frecuentes que le hacen, la actriz por primera vez comentó sobre el cantante y dejó en claro que ella nunca hablaría mal de él. Durante una entrevista que ofreció para una revista de circulación mexicana, La Chule, como así la conocen, explicó que su historia con el intérprete de «La incondicional» fue hermosa, no por nada concibieron a Miguel y Daniel, ya que los dos estaban muy enamorados.

La protagonista de La Doña explicó que siempre ha tocado el tema, pero no como los periodistas buscan, ya que ha dado algunas pinceladas con lo que vivió con El Sol y eso es lo que ella quiere que sus hijos vean y no otras cosas, por eso no descartó la posibilidad de realizar un libro.

«…Me gustaría un libro de memorias, primero que nada la van a conocer mis hijos, que ya saben, ya les he contado ciertas cosas, pinceladas, como la presentación que hizo su papá cuando dijo ‘es niño y se llamará Miguel’, la foto en la que está en mi vientre Daniel. Ellos ven todo eso que es una belleza”, aseguró a la revista Quien, desde el puerto de Acapulco. También dijo que por más enojada que se encontrara con el padre de sus hijos, ella siempre tratará de tranquilizarse para pensar en lo que considera lo más importante de su vida, su familia.

