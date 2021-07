Asesino confeso del niño abusado en Mamera podría quedar libre +VIDEO

El asesino confeso del niño que fue abusado sexualmente en Mamera podría quedar libre. Así lo denunció José Cabanerio, padre de Joziel, quien exige respuestas a las autoridades, luego que ya ha pasado un año y cinco meses, lapso en el cual no ha parecido el cuerpo, por lo que él no «ha desmayado» en la búsqueda.

Cabanerio acudió a la sede de Caraota Digital desesperado, al afirmar que desconoce detalles del estatus de la investigación; luego que el caso fue atendido por el Cuerpo de Investigaciones Penales Científicas y Criminalísticas (Cicpc).

ASESINO CONFESO DEL NIÑO VIOLADO EN MAMERA DIJO QUE EL CUERPO LO LANZÓ AL GUAIRE

El padre del menor de edad recordó que el sujeto identificado como Harthlin José Mora Bello, tío del infante, confesó que «lo había violado, asesinado, y lo había lanzado al rio Guaire».

«A él lo detuvieron el 4 de marzo de 2020. Los primeros meses yo iba al Cicpc de Propatria y me decían que estaba allí; ahora voy me dicen que no me pueden dar información, que me tengo que dirigirme al despacho del director del Cicpc Douglas Rico», expresó.

Cabanerio indicó que con la llegada de la pandemia en 2020, «todo se paralizó», pero asegura que en ningún momento ha dejado de buscar a su hijo.

ASESINO CONFESO DEL NIÑO VIOLADO EN MAMERA PODRÍA QUEDAR LIBRE: DETALLES

La preocupación para el padre del niño, (que cuando desapareció tenía tres años, y ahora ya tendría cinco en caso de seguir con vida), es que Mora podría ser liberado.

«Hace un mes y medio me dijeron que si no había evidencia lo iban a soltar, entonces yo pregunto cómo lo van a soltar si el confesó y el era el que lo tenía en esos días». A su vez manifestó que en el short del niño fue hallado rastros de semen.

«MUCHAS VERSIONES»

El menor de edad desapareció el pasado 1 de febrero de 2020 en el sector Mamera, en Caracas. «Él salió y que a una fiesta pero él (Mora) dijo que vino un carro rojo y los montaron a los dos, y que luego lo lanzaron y que le iban a entregar el niño, pero arrancaron y se fueron».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SARGENTO DE LA GN ACUSÓ A JOVEM DE LADRÓN Y LO TORTURÓ ASFIXIÁNDOLO +VIDEO

El padre de la víctima detalló que el hecho ocurrió un viernes en la madrugada y Mora «se quedó callado todo el fin de semana»; luego el lunes le contó lo que supuestamente había pasado a la abuela del niño y acudieron al Cicpc y comenzaron las investigaciones; pero afirmó que el tío del niño dio «muchas versiones» de lo ocurrido.

SIN INFORMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Cabaneiro, señaló que la madre de su hijo estaba en Colombia, y cuando llegó comenzó a «sospechar» de él; incluso dijo que las autoridades policiales «compartían información con ella y no con él».