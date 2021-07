Aumenta el ritmo de vacunación anti covid-19 en la última semana

Hasta el 27 de julio se han distribuido 2.835.793 vacunas entre los 23 estados y Distrito Capital; de las cuales se han aplicado 2.360.320 dosis, de acuerdo con las cifras oficiales. En la octava semana aumentó el ritmo de vacunación en 17,52% mientras circula la información de la llegada de nuevas dosis

El ritmo de vacunación contra el covid-19 en Venezuela tuvo un incremento de 17,52% en la semana del 20 al 27 de julio, en contraste con las jornadas anteriores. De acuerdo a las cifras de fuentes oficiales se ha suministrado 83,23% de las dosis que se han distribuido en todo el país.

El #VacunómetroVen que lleva el seguimiento al proceso de vacunación en Venezuela resalta que en la octava semana de iniciado el plan, se han aplicado 2.360.320 vacunas, pero aún pocos estados han informado sobre la cantidad de primeras y segundas dosis, por lo que se hace difícil definir con exactitud el avance de la inmunidad de rebaño en el país.

Hasta la fecha además solo se conoce que han llegado a los aeropuertos venezolanos un total de 3.230.000 vacunas. Sin embargo, según informaciones extraoficiales obtenidas por la Alianza Rebelde Investiga (ARI) integrada por El Pitazo, Runrunes y TalCual, señalan que han arribado nuevos lotes de Sinopharm pero sin anuncios de las autoridades correspondientes.

Aún no hay evidencia pública de dónde se encuentran las estantes 394.207 dosis del total que han llegado al país.

Una fuente del Ministerio de la Salud que prefiere el anonimato informó que «semanalmente están llegando vacunas chinas desde hace un buen tiempo y decidieron no publicar ni realizar actos públicos en los aeropuertos».

Mientras que otras fuentes señalaron el ingreso de vacunas Sinopharm al país sin anuncios oficiales. «La cantidad son exactamente 7.000.000», reveló. No obstante, el #VacunómetroVen no pudo confirmar esta versión.

La última vez que las autoridades informaron sobre la llegada de nuevos lotes de vacunas fue el pasado 13 de junio cuando al país arribaron 500.000 dosis de la rusa Sputnik V.

Venezuela también está a la espera del suministro de vacunas a través del mecanismo Covax, que llegarán al país entre julio y septiembre, de acuerdo con declaraciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Aún se desconoce la cantidad de vacunas que llegarán, pues en los últimos días las autoridades oficiales no se han pronunciado sobre este tema.

Al respecto, en la semana que culminó el 27 de julio la vicepresidenta Delcy Rodríguez invitó a las personas mayores de 40 años a que soliciten una cita para vacunarse contra la covid-19 enviando un mensaje de texto SMS con el número de cédula al 74224, el cual ya ha sido utilizado en las anteriores convocatorias del Ministerio de la Salud.

En su cuenta de Twitter, la vicepresidenta agregó que la persona recibirá una cita para ser vacunado en un centro de inmunización próximo a su domicilio. “¡Avanzamos unidos en el Plan Nacional de Vacunación! Con conciencia venceremos!”, anunció.

Delcy Rodríguez manifestó que la finalidad es agilizar y reforzar la meta de vacunar 70% de los venezolanos antes de que finalice el 2021.

Sin actualizar

Pese a que se reportó la aceleración en el ritmo de vacunación, las autoridades de 15 estados no actualizaron sobre el avance del proceso de inmunización en la octava semana. Estos son Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Delta Amacuro, Falcón, Distrito Capital, Guárico, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Vargas.

Mientras que los estados que actualizaron las cifras de dosis aplicadas son Amazonas, donde se pudo conocer que se han aplicado 30.565 dosis, Anzoátegui con 230.628 dosis, Cojedes 68.000, Lara 150.000, Monagas 65.852, Sucre 74.162, Yaracuy con 109.107 y Zulia con «cerca» de 300.000.

Sin segundas dosis

Los venezolanos están a la espera de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, pero ninguna autoridad local ha explicado las razones del por qué no llegan.

En este sentido, Pablo Terán, presidente de Fundasalud, aseguró que la espera de un período de entre 60 y 90 días para la segunda inmunización con Sputnik V «no afectaría la eficacia». Añadió que la situación de escasez de la vacuna rusa no solo se presenta en Venezuela, sino que también afecta a Latinoamérica.

#Sucre | El Dr. Pablo Terán informó que no han recibido segundas dosis de la vacuna Sputnik V. Destacó que la situación que se presenta en Latinoamérica, no solo en Venezuela. Se estableció un periodo de 60 y 90 días para la segunda inmunización, que «no afectaría la eficacia». pic.twitter.com/rdtMgImpYS — ATARRAYA (@atarrayaoficial) July 27, 2021

Por su parte, el médico internista e infectólogo Julio Castro detalló que quienes recibieron la primera dosis de esta vacuna tienen un margen de 90 días para esperar que llegue la segunda dosis y resaltó que mientras tanto, tienen algún grado de protección, que él estima está alrededor de 47% y 50%, similar al de AztraZeneca.

El llamado de Castro es para que las personas no mezclen las vacunas. No hay ninguna información hasta el momento para mezclar primera dosis de Pfizer, segunda de AztraZeneca o las que sean; «hasta el momento no tenemos data fuerte de utilizar una primera dosis de una vacuna y la segunda de otra», sostiene.

También advierte que «es absolutamente contraindicado» ponerse dos veces el primer componente de la Sputnik V, por lo que los venezolanos deberán tener paciencia y calma, especialmente los adultos mayores a los cuales se les ha aplicado en mayor número la vacuna rusa.