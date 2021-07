Clubhouse ya no requiere invitación

Quienes desearan acceder a las bondades de Clubhouse ya no tienen por qué esperar una invitación: la red social de las salas de audio acaba de abrir su plataforma a cualquiera que quiera registrar una cuenta. Adiós a la principal barrera de acceso a Clubhouse.

Pocas redes sociales han influido en tanta medida como lo hizo Clubhouse recientemente. Tras un estreno tímido en iOS, y una popularidad que se vio favorecida por el boca a boca, las salas de audio tan características de la plataforma terminaron contagiando desde Twitter hasta Facebook. El acceso restringido de Clubhouse favoreció las copias, también que sólo estuviera en iOS. Y, tras desaparecer la restricción de Android, ahora son las invitaciones las que desaparecen.

Ya no te tienen que invitar para hacer uso de ClubhouseEl sistema de invitaciones para obtener acceso a as ventajas de una aplicación no es precisamente nuevo, que gigantes como Gmail nacieron, precisamente, con ese sistema. Cada persona que entra con una invitación va ganando entradas para compartir conforme se mantiene en el servicio; expandiendo así su uso entre sus contactos al tiempo que se ofrece cierto halo de exclusividad.Clubhouse mantenía una importante restricción a sus posibles usuarios, incluso tras haber crecido en popularidad y después de más de un año en funcionamiento. La empresa aseguro que en verano se prescindiría del sistema de invitaciones para ofrecer acceso a los nuevos usuarios, y este límite ha llegado a su final.

El proceso para abrir una nueva cuenta de Clubhouse se ha visto facilitado en gran medida ya que sólo hay que hacer lo siguiente:

Descarga la aplicación a tu teléfono. Está disponible de manera abierta (y estable) en Google Play.

Abre la app instalada e introduce tu número de teléfono. Clubhouse hace uso de dicho número para confirmar la cuenta y también para buscar a los contactos que ya estén en la plataforma.

Introduce el código que te habrá llegado por SMS y elige un nombre de usuario.

Selecciona a quien seguir de tus contactos y listo: ya estás dentro de Clubhouse.

El servicio ha aprovechado para renovar su imagen creando nuevo logotipo. Además, ha comunicado algunas cifras recientes que demuestran su crecimiento: Clubhouse ganó 10 millones de usuarios tras su estreno en Android, aún con el sistema limitado de invitaciones; y se enviaron más de 90 millones de mensajes directos desde que se estrenará la mensajeríael pasado 15 de julio.

Con información de Xacata

Por: Reporte Confidencial