España | ¿Cada cuánto hay que ducharse? Esta es la respuesta a la polémica de Ashton Kutcher y Mila Kunis

¿Cada cuánto hay que ducharse para tener una piel limpia y sana? Muchas personas creen que lo correcto o lo saludable es ducharse a diario por lo que a más de uno le ha escandalizado la noticia sobre la pareja de estrellas de Hollywood, Ashton Kutcher y Mila Kunis quienes confesaron en una entrevista que tan solo duchaban a sus hijos cuando los veían sucios, además de añadir que ellos mismos tampoco se duchan a diario, ¿qué opinan los dermatólogos al respecto?.

¿Cada cuánto hay que ducharse? Esta es la respuesta a la polémica de Ashton Kutcher y Mila Kunis

Las palabras de Kutcher y Kunis, realizadas en una entrevista para el podcast Armchair Expert del también actor Dax Shepard han suscitado mucha polémica. En concreto la actriz de «Bad Moms» explicó que ella misma no tenía agua caliente cuando era pequeña de modo que para ella ya es costumbre no ducharse a diario, añadiendo «Cuando he tenido hijos, tampoco los lavo todos los días…nunca he sido ese tipo de madre que baña a sus recién nacidos». Y su pareja y padre de sus hijos, Kutcher, quiso añadir «Esta es la cosa: si puedes ver la suciedad en ellos, hay que bañarlos. De lo contrario, no tiene sentido».

Muchas personas se han llevado las manos a la cabeza y más tratándose de niños pequeños (los hijos de la pareja tienen 6 y 4 años actualmente), pero lo cierto es que la frecuencia en la limpieza de la piel no es algo que los dermatólogos aconsejen a diario ni tan siquiera en los niños. Entonces, ¿tienen razón Kunis y Kutcher? ¿Cada cuánto hay que pasar por la ducha? ¿Y los niños?

La frecuencia de duchas a la semana según los dermatólogos

La respuesta correcta a la pregunta ¿cada cuánto hay que ducharse? podría ser perfectamente «depende» ya que habrá gente que sude mucho o se ensucie constantemente (no es lo mismo trabajar en una oficina con aire acondicionado que en un trabajo de construcción o por ejemplo, un taller mecánico) mientras que otras personas apenas se ensucian. Entonces ¿hago lo correcto por ducharme todos los días para garantizar un buen olor y que la piel esté limpia o debería dejar de hacerlo?.

Todos los dermatólogos coinciden en que en el caso de querer proteger la piel, no es aconsejable una ducha diaria y mucho menos ducharse más de una vez al día, pero claro luego están las reglas de convivencia. El hecho de ser sociables y tener que relacionarnos implica mantener unas normas de higiene y limpieza. Nadie tiene que soportar malos olores, de modo que si una persona suda mucho es evidente que tendrá que pasar por la ducha prácticamente a diario.

El problema aquí es que la piel tiene una película hidrolipídica y esta se debe proteger al máximo para que a su vez cumpla su función protectora. Si estamos aplicando jabón constantemente esa capa se va debilitando, se va perdiendo y poco a poco la piel protege menos. Conclusión: los expertos aconsejan ducharse pero no a diario o en el caso de hacerlo al menos utilizar un jabón que no contenga químicos, tensioactivos y cualquier ingrediente que a la larga pueda afectar a nuestra epidermis.

¿Cada cuánto deben ducharse los niños?

En cuanto a los niños parece que la respuesta va por los mismos derroteros. Ya hace algunos años, la Asociación de la Academia Estadounidense de Dermatología lanzó unas pautas de higiene para los pequeños que mantiene en su sitio web y en las que explica que los niños entre 6 y 11 años pueden bañarse tan solo unas dos veces por semana aunque matiza que en el caso de que el niño esté muy sucio, como cuando juega con la arena del parque o en el barro, es evidente que habrá que ducharlo tras haber acabado de jugar. De igual manera responden en el caso de que el niño haya realizado una actividad física en la que ha sudado mucho será necesario pasar por la ducha.

A partir de los 11 años, la Asociación de la Academia Estadounidense de Dermatología aconseja que la ducha sea ya diaria ya que durante la pubertad y la adolescencia es posible que debido a las hormonas aumente el olor corporal y por ello es aconsejable que los jóvenes tengan la costumbre de ducharse todos los días.

Para los bebés y especialmente para los recién nacidos aconsejan uno o dos baños a la semana, aunque inciden en algo que es importante: que cuando bañemos al bebé lo hagamos solo con agua y sin la necesidad de utilizar jabón, sobre todo en sus primeras semanas e incluso meses de vida. La piel de los recién nacidos es muy delicada y el uso de jabones convencionales podría ser contraproducente.

¿Qué tipo de jabón hay que usar?

Precisamente, tanto para la ducha de los niños como para la propia nuestra el consejo dermatológico es el uso de un jabón que sea neutro y sin perfume, dado que como hemos mencionado «atacan» menos la piel pero claro para muchas personas es impensable pasar por la ducha y salir de ella sin oler a nada.

Será entonces cuestión de cambiar un poco la mentalidad y pensar más en proteger el manto hidrolipídico de la piel, la capa que nos protege naturalmente gracias a bacterias benignas que combaten las infecciones, que pensar en si nuestra piel huele perfumada o no.

Podemos entonces comenzar a probar otras alternativas al jabón lleno de aroma que solemos utilizar todos los días. La recomendación de los expertos pasa por el uso de un gel de ducha que no lleve jabón, uno que sea de 100% glicerina (especialmente para lavar las zonas íntimas) o también un aceite de ducha dado que todos ellos son productos que se fabrican sin

conservantes, ni parabenos y tampoco sustancias alergénicas. Además, son jabones que se pueden usar para todo tipo de pieles, especialmente las que son sensibles o sufren problemas dermatológicos como la piel atópica.