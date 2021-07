Exclusiva ND | Víctima de tortura denunció al GNB: «Me decía, tú eres un m…. choro y te voy a joder»

Hernis Rivero, quien fue víctima de presuntas torturas por parte del Sgto. (GNB) Yesin Linárez denunció este miércoles en la Fiscalía Superior del Ministerio Público las agresiones de las cuales fue víctima, según un video que circula en redes sociales donde aparece en el piso, siendo golpeado e inclusive con una bolsa de plástico en la cabeza.

Nuestra periodista en el estado Lara, Yelitza Figueroa, tuvo contacto con Rivero, y señaló vía Twitter que el afectado “afirmó que estuvo por tres días convaleciente y tuvo que esperar que pasaran las lesiones para poder trasladarse a Barquisimeto, pues en Siquisique no hay organismos para denunciar estos hechos”.

En un video de declaraciones ofrecidas en exclusiva a ND, Rivero detalla lo siguiente: “Me dijo que ‘tú eres un m.. choro (sic), tú has caído preso’. Y su señora todavía grabando. Y yo le dije ‘hermano yo le voy a hablar claro, yo si fui mala conducta pero en mis viejos tiempos, yo pagué por eso, no entiendo porque me culpa de algo que yo no hice’. Y de una me dice ‘tú eres un m… choro y te voy a jod.., te voy a matar’. Luego le dije que yo quiero trabajar, tengo a mi mamá, ya mi mamá sufrió en la calle. Ahí está el video dándome coñazos (sic)”.

“Cuando me puso por segunda vez la bolsa en la cabeza, ya no tenía aire, yo dije ‘bueno me mató’. Pasaba el carajito (sic) y le decía ‘papá aquí está la otra bolsa de plástico’, el carajito gozaba con él”, agregó Hernis Rivero.

La periodista Jennifer Orozco compartió en Twitter el video de la tortura, y señaló que “el sargento hizo que su esposa grabara, mientras golpeaba al muchacho y ponía una bolsa en su cabeza como método de tortura. El sargento de la GNB tiene aún en su poder la cédula de identidad de Rivero y lo amenazó de muerte”.

“El municipio Urdaneta no cuenta con su propia fiscalía, por lo que sus habitantes, cuando quieren denunciar, deben viajar 4 horas hasta Barquisimeto. Cabe resaltar que además de la participación de la esposa del sargento, su hijo de 6 años de edad es quien le pasa la bolsa, denunciaron en Fiscalía”, agrega Orozco.

No podemos acostumbrarnos a estas imágenes: Ibéyise Pacheco



La también periodista y escritora Ibéyise Pacheco repudió estas agresiones. “No podemos acostumbrarnos a estas imágenes. Debemos denunciar al responsable. Este video hay que hacerlo viral hasta que ese efectivo de la GNB vaya preso. Desgraciado. Es un asesino en potencia”.

GNB y su esposa detenidos tras “casi ocasionar la muerte” a víctima por asfixia con una bolsa plástica: Saab



Tras haber sido tendencia en redes sociales y diversos medios de comunicación, horas más tarde, el fiscal chavista Tarek William Saab informó este miércoles que fueron detenidos para ser imputados por el Ministerio Público (MP) el integrante de la GNB, Yesim Linárez y su esposa Luz Celeste Almao Carrera, tras “casi ocasionar la muerte” a una víctima por asfixia, tras golpearlo usando una bolsa plástica en el estado Lara.

“Detenidos para ser imputados por el Ministerio Público Yesim Linarez (GNB ejecutor) y Luz Celeste Almao Carrera (cómplice) por privar de libertad a la víctima: torturándolo hasta casi ocasionarle la muerte por asfixia con una bolsa plástica y haciéndose grabar por la cónyuge”.

“Los delitos a pre calificar por el Ministerio Público son los delitos de: Tortura, Privación ilegítima de libertad, Uso de niño para delinquir, Apología al delito y Agavillamiento”, detalla el funcionario de Maduro.

Finalmente, Saab dice que “el Ministerio Público bajo nuestra gestión ha asumido el compromiso de procesar, judicializar y sancionar de manera independiente, objetiva e imparcial las violaciones a los Derechos Humanos cometidos en nuestro país”.

El joven Hernis Rivero, estuvo tres días hospitalizado por las contusiones cerebrales que sufrió.

El sargento de la GNB tiene aún en su poder la cédula de identidad de Rivero y lo amenazó de muerte.

