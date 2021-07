Filme sobre Marilyn Monroe se estrenará en 2022

Netflix aplazó hasta 2022 el estreno de «Blonde», la película sobre la vida de Marilyn Monroe que protagonizará la hispanocubana Ana de Armas.

Según una exclusiva de la revista Variety, la plataforma televisiva decidió aplazar el debut de esta esperada producción hasta el año que viene, sin confirmar una fecha específica por el momento.

De Armas (La Habana, 1988) protagonizará esta cinta biográfica sobre la intérprete rubia más famosa de Hollywood, titulada «Blonde», basada en la novela homónima de Joyce Carol Oates y dirigida por Andrew Dominik («The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford «) para la plataforma Netflix.

La actriz dará vida a la protagonista de «Some Like It Hot» («Una Eva y dos Adanes») en un proyecto que lleva en producción desde hace casi diez años y que originalmente iba a protagonizar la actriz Naomi Watts.

Tras el rechazo de Watts se habló de Jessica Chastain como sustituta, aunque finalmente fue la protagonista de «El internado» la escogida para el papel.

Nacida y formada en Cuba, la actriz comenzó su carrera en España antes de alcanzar la mayoría de edad, gracias a directores como Manuel Gutiérrez Aragón («Una rosa de Francia», 2006) o el dúo Albacete y Menkes («Mentiras y Gordas», 2009), aunque el personaje al que le debe su mayor popularidad es el de Carolina, uno de los principales de la serie «El internado».

Tras esta ficción, la actriz continuó en la televisión con la serie «Hispania» y en el cine con «Por un puñado de besos» (Menkes, 2014), coprotagonizada junto a Martiño Rivas, pero en 2014, empujada por la crisis del sector en España y ante la posibilidad de conseguir nuevas oportunidades en el mercado estadounidense, emigró a Hollywood.

En la meca del cine se ha convertido en la nueva «chica Bond», de la franquicia James Bond, y ha logrado la nominación al Globo de Oro por «Knives Out», cuya secuela ya está en producción para Netflix.

EFE