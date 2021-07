Hombres asesinan de múltiples disparos a comerciante en Anzoátegui

1241974

Guanipa.- De múltiples disparos fue asesinado al final de la tarde de este miércoles, 28 de julio, el comerciante Cryno Leonggy Isava Ron, de 42 años. La víctima cerraba su negocio Bodegón D’Tragos cuando unos hombres descendieron de un carro y lo balearon.

Una minuta de la Policía Municipal de Guanipa a la que tuvo acceso El Pitazo confirmó el hecho, que se registró pasadas las 6:00 pm en la avenida Fernández Padilla, al lado del Hipermercado Asia Oriental.

Según la versión policial, los asesinos llegaron a un bordo de un vehículo Mitsubishi Signo, color blanco, sin placas, y sin mediar palabras le dispararon para luego huir del lugar. Isava recibió la mayoría de las heridas en la cabeza por lo que murió en el sitio.

Se conoció que la víctima era funcionario activo de la Policía Municipal de Simón Rodríguez, a la cual había ingresado hace poco. Sin embargo, una fuente ligada al cuerpo de seguridad, que pidió no ser identificada, destacó que Isava no poseía ni arma de reglamento, ni carnet, porque no se había presentado al comando.

Al sitio del suceso acudió una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Delegación El Tigre para levantar el cadáver y trasladarlo hasta la morgue del hospital Guevara Rojas.

Hasta ahora no hay una versión oficial del hecho ni se descarta ninguna hipótesis en cuanto al móvil del crimen que alarmó a los residentes de Guanipa.

Marinelid MarcanoVista_4