Nacho rompió el silencio sobre la separación de su amigo Chyno con su esposa (Imágenes)

El reconocido cantante de origen venezolano Miguel Ignacio Mendoza como Nacho, habló sobre el presunto rompimiento de su amigo y excompañero musical Chyno Miranda con su esposa Natasha Araos. Por lo que, el criollo pidió que no lo relacionen con la polémica.

El programa «Chisme No Like» conducido por el presentador Javier Ceriani, afirmó que el criollo estaba siendo manipulado por su mujer y que está ultima lo habría botado de su casa. Por lo que, sería Nacho quien estaría ayudando al artista.

En este sentido, el animador contactó a ex esposo de Inger Devera para saber su opinión sobre el asunto, sin embargo, Nacho pidió que no lo mezclaran en la controversia y que no podía hablar del tema ya que no tiene permiso para usar la imagen de la involucrada.

«Que preocupante, estoy preocupado de que me escriban a mi, otra polémica levantada yo les pido de corazón que no me involucren en esos temas polémicos se los imploró, lo que es de mi compañero de él es», dijo Nacho.

«Yo no tengo la autorización de ella para usar su imagen, no puedo usar la imagen de alguien que no me ha dado su consentimiento», agregó.

Una fuente que prefirió hablar bajo el anonimato y que es cercano a Nacho afirmó que Nacho dijo que «la esposa de mi hermano Chyno es una bruja… Una trepadora esa coño de su madre.» pero no lo dice de forma pública por temor a repercusiones legales ya que la esposa de Chyno le prohibió a Nacho hablar de ella públicamente.

